В США готовятся к масштабной кибератаке со стороны РФ: чем ответит Вашингтон, — Politico

Официальные лица АНБ заявили, что существует три варианта ответных действий на российские кибератаки: санкции, взлом сетей российских хакеров и ответный киберудар по российской инфраструктуре.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Официальные лица США предполагают, что президент России Владимир Путин начнет кибератаки против критически важной инфраструктуры страны, от электросетей до банков, в качестве возмездия за оказанную Вашингтоном военную поддержку Украины. В связи с этим, перед президентом США Джо Байденом станет сложный вопрос, как ответный шаг необходимо предпринять, не доводя до эскалации конфликта между двумя ядерными державами. Об этом пишет американское издание Politico.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По мнению генерального директора и соучредителя компании Shift5, специализирующейся на кибербезопасности, Джоша Лоспиносо, существует опасность что ответ Белого дома в любой форме на российскую кибератаку против критической инфраструктуры США может выйти из-под контроля.

Такое предположение основывается на прошлогоднем опыте, когда в ответ на атаку клиентов SolarWinds, в результате которой пострадали десяток федеральных агентств, Байден ввел санкции против России за ее причастность к хакерской атаке. ПО мнению экспертов, тогда Россия искала уязвимости в критически важных секторах цифровой инфраструктуры США.

Однако, по словам директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Ричарда Леджетт, США "дали понять" Владимиру Путину, что американское правительство имеет значительный доступ и возможности для того, чтобы нанести ответный киберудар.

В марте этого года Байден заявил, что согласно разведданным, Россия готовит кибератаку по критическим объектам США и призвал энергетические компании усилить кибербезопасность критически важных промышленных систем управления. А во время поездки в Женеву американский президент предупредил Москву, что США примут ответные меры, если Россия начнет кибератаки против американских компаний в любом из 16 типов критической инфраструктуры, включая энергетику, водоснабжение и финансовые услуги.

Эксперты считают, что в распоряжении Байдена есть целый ряд пропорциональных ответных мер: от введения дополнительных санкций, предъявления обвинений, до ответных мер в виде отключения электричества в Москве или взлома систем вооружения и вывода их из строя.

Официальные лица АНБ заявили, что существует три варианта ответных действий на российские кибератаки.

Вариант 1

Эксперты считают, что скорее всего Байден введет новый пакет санкций против России. По мнению Леджетта, ответ не обязательно должен быть в виде кибератаки. Санкции рассматриваются как более простой способ давления на иностранное правительство, чем прямые хакерские атаки. Однако некоторые специалисты считают, что при таком количестве уже введенных антироссийских санкций дополнительные наказания могут не оказать большого влияния на предотвращение дальнейших кибератак.

Вариант 2

В ответ силы кибербезопасности могут направить разрушительные атаки на инфраструктуру, используемую для проведения российских кибер-операций.

"Проще говоря, взломать хакеров", — сказал директор компании Shift5 Лоспиносо.

Для этого могут быть задействованы 6000 сотрудников кибербезопасности в 133 командах, которые проникнут в сети ведущих хакерских операций российского правительства, чтобы посеять хаос. Это может затруднит дальнейшие ответные действия России.

Вариант 3

Вашингтон решится на киберудар по российской инфраструктуре, что послужит эскалации ситуации. Согласно выводам Международного института стратегических исследований, атака такого масштаба вполне осуществима, поскольку наступательные кибервозможности США "более развиты, чем у любой другой страны", и включают в себя способность выводить из строя системы командования и управления противника и нарушать работу систем вооружений.

Но атака, которая нанесет физический ущерб системам в России или в других странах, будет масштабной эскалацией и почти гарантирует ответ Москвы.

"Даже если бы произошла какая-то очень, очень разрушительная атака на критически важную инфраструктуру, я считаю маловероятным, что США хотели бы ответить тем же только потому, что мы имеем дело с ядерной державой", — сказал Лоспиносо.

Напомним, что президенту США Джо Байдену предложили список вариантов кибератак, чтобы помешать войскам РФ продолжать наступление на территорию Украины. В числе возможных мер противодействия российской агрессии рассматривается отключение интернет-соединения, электроэнергии по всей России.