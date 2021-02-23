В США якобы готовят новые санкции против РФ за кибератаки и отравление Навального

По данным журналистов, Белый дом готовит крупный пакет санкций, который должен "указать черту, за которую нельзя переходить".

В администрации Байдена готовят санкции и другие ограничения против Кремля за ситуацию вокруг оппозиционного политика Навального и крупной кибератаки на SolarWinds. Об этом сообщает The Washington Post.

Цель готовящихся мер — донести Кремлю черту, за которую нельзя переходить. Россия на протяжении нескольких лет использовала кибератаки против США: вмешивалась в выборы, вела компанию против вакцинации от Covid-19, а также вероятно атаковала SolarWinds. Последняя атака, по данным Белого дома, затронула девять правительственных агенств США и около сотни приватных компаний. Вероятнее всего, атака была совершена с целью разведки данных.

"Ответ будет в ближайшие недели, он будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Мы позаботимся о том, чтобы Россия понимала, где США проводят черту в этом виде деятельности", — заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

По данным журналистов, в администрации Байдена также работают над новым указом, который расширит безопасность в правительственных сетях.

Как передает Politico, Соединенные Штаты также планируют ввести санкции за попытку отравления Навального. Чиновник из администрации отказался называть конкретные действия, но сказал, что они рассматривают доступные варианты политики. "Достаточно сказать, что мы не будем бездействовать перед нарушением прав человека", — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на правительственные сайты США. Позднее в США заявили, что за взломом могут стоять люди "российского происхождения".

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".