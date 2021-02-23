У США нібито готують нові санкції проти РФ за кібератаки й отруєння Навального

За даними журналістів, Білий дім готує великий пакет санкцій, який повинен "вказати межу, за яку не можна переходити".

В адміністрації Байдена готують санкції та інші обмеження проти Кремля за ситуацію довкола опозиційного політика Навального та великої кібератаки на SolarWinds. Про це повідомляє The Washington Post.

Мета заходів, що готуються, — донести Кремлю межу, за яку не можна переходити. Росія протягом декількох років використовувала кібератаки проти США: втручалася у вибори, вела кампанію проти вакцинації від Covid-19, а також ймовірно атакувала SolarWinds. Остання атака, за даними Білого дому, торкнулася дев'яти урядових агенств США і майже сотні приватних компаній. Найімовірніше, атака була здійснена з метою розвідки даних.

"Відповідь буде найближчими тижнями, вона враховуватиме поєднання видимих і невидимих інструментів. І це будуть не просто санкції. Ми подбаємо про те, щоб Росія розуміла, де США проводять межу в цьому виді діяльності", — заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

За даними журналістів, в адміністрації Байдена також працюють над новим указом, який розширить безпеку в урядових мережах.

Як передає Politico, Сполучені Штати також планують ввести санкції за спробу отруєння Навального. Чиновник з адміністрації відмовився називати конкретні дії, але сказав, що вони розглядають доступні варіанти політики. "Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед порушенням прав людини", — заявив високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, 14 грудня 2020 року стало відомо про масштабну кібератаку на урядові сайти США. Пізніше в США заявили, що за зломом можуть стояти люди "російського походження".

20 серпня лідеру російської опозиції стало погано в літаку, що летів із Томська в Москву. У зв'язку з цим лайнер екстрено приземлився в Омську, а Навального госпіталізували. Незабаром стало відомо, що політик впав у кому. Через кілька днів Навального безперешкодно вивезли з РФ і доставили до берлінської клініки "Шаріте".