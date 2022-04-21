У США готуються до масштабної кібератаки з боку РФ: чим відповість Вашингтон, — Politico

Офіційні особи АНБ заявили, що існує три варіанти дій у відповідь на російські кібератаки: санкції, злом мереж російських хакерів і кіберудар у відповідь по російській інфраструктурі.

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Офіційні особи США припускають, що президент Росії Володимир Путін почне кібератаки проти критично важливої інфраструктури країни, від електромереж до банків, як відплату за надану Вашингтоном військову підтримку Україні. У зв'язку з цим перед президентом США Джо Байденом постане складне питання, який крок у відповідь необхідно зробити, не доводячи до ескалації конфлікту між двома ядерними державами. Про це пише американське видання Politico.

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На думку генерального директора та співзасновника компанії Shift5, що спеціалізується на кібербезпеці, Джоша Лоспіносо, існує небезпека, що відповідь Білого дому в будь-якій формі на російську кібератаку проти критичної інфраструктури США може вийти з-під контролю.

Таке припущення ґрунтується на минулорічному досвіді, коли у відповідь на атаку клієнтів SolarWinds, унаслідок якої постраждали десяток федеральних агентств, Байден ввів санкції проти Росії за її причетність до атаки хакерів. На думку експертів, тоді Росія шукала вразливості в критично важливих секторах цифрової інфраструктури США.

Проте, за словами директора Агентства національної безпеки (АНБ) Річарда Леджетта, США "дали зрозуміти" Володимиру Путіну, що американський уряд має значний доступ і можливості для того, щоб нанести кіберудар у відповідь.

У березні цього року Байден заявив, що, згідно з розвідданими, Росія готує кібератаку щодо критичних об'єктів США, та закликав енергетичні компанії посилити кібербезпеку критично важливих промислових систем управління. А під час поїздки в Женеву американський президент попередив Москву, що США вживуть заходів у відповідь, якщо Росія почне кібератаки проти американських компаній у будь-якому з 16 типів критичної інфраструктури, включаючи енергетику, водопостачання та фінансові послуги.

Експерти вважають, що в розпорядженні Байдена є ціла низка пропорційних заходів у відповідь: від введення додаткових санкцій, пред'явлення звинувачень, до заходів у відповідь у вигляді відключення електрики в Москві або злому систем озброєння та виведення їх із ладу.

Офіційні особи АНБ заявили, що існує три варіанти дій у відповідь на російські кібератаки.

Варіант 1

Експерти вважають, що, найімовірніше, Байден запровадить новий пакет санкцій проти Росії. На думку Леджетта, відповідь не обов'язково має бути у вигляді кібератаки. Санкції розглядаються як найпростіший спосіб тиску на іноземний уряд, ніж прямі хакерські атаки. Проте деякі фахівці вважають, що за такої кількості вже введених антиросійських санкцій додаткові покарання можуть не вплинути на запобігання подальшим кібератакам.

Варіант 2

У відповідь сили кібербезпеки можуть спрямувати руйнівні атаки на інфраструктуру, що використовується для проведення російських кібероперацій.

"Простіше кажучи, зламати хакерів", — сказав директор компанії Shift5 Лоспіносо.

Для цього можуть бути задіяні 6000 співробітників кібербезпеки в 133 командах, які проникнуть у мережі провідних операцій хакерських російського уряду, щоб посіяти хаос. Це може ускладнити подальші дії Росії у відповідь.

Варіант 3

Вашингтон зважиться на кіберудар по російській інфраструктурі, що послужить ескалації ситуації. Згідно з висновками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, атака такого масштабу цілком здійсненна, оскільки наступальні кіберможливості США "розвиненіші, ніж у будь-якої іншої країни", і включають здатність виводити з ладу системи командування й управління противника та порушувати роботу систем озброєнь.

Але атака, яка завдасть фізичних збитків системам у Росії чи інших країнах, буде масштабною ескалацією та майже гарантує відповідь Москви.

"Навіть якби відбулася якась дуже, дуже руйнівна атака на критично важливу інфраструктуру, я вважаю малоймовірним, що США хотіли б відповісти тим самим лише тому, що ми маємо справу з ядерною державою", — сказав Лоспіносо.

Нагадаємо, що президенту США Джо Байдену запропонували список варіантів кібератак, щоб завадити військам РФ продовжувати наступ на територію України. Серед можливих заходів протидії російської агресії розглядається відключення інтернет-з'єднання, електроенергії по всій Росії.