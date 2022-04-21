Финансирует войну Путина: США ввели санкции против крупной компании по добыче крипты в РФ

РФ стала третьей страной мира по масштабам майнинга благодаря холодному климату и дешевой электроэнергии. Bitriver имеет три фермы на территории страны.

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Власти США ввели санкции против российской компании Bitriver ("Битривер"), которая занимается майнингом криптовалюты. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Министерства финансов страны.

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Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Bitriver в список юридических лиц, причастных к попыткам уклониться от санкций, действующих в отношении России. Компания была основана в 2017 году и сейчас имеет три офиса по всей России. В 2021 году Bitriver передала право собственности на свои активы швейцарской холдинговой компании.

"Это первый раз, когда Казначейство добавило компанию по добыче виртуальной валюты", — отметила пресс-служба.

Минфин утверждает, что крупные майнинговые фермы помогают российским властям монетизировать природные ресуры. Оборудование потребляет большое количество электроэнергии и сильно нагревается, однако Россия вырабатывает много электричества и обладает довольно холодным климатом. Благодаря этим преимуществам она стала третьей страной мира по масштабу добычи криптовалюты. В то же время, российские компании сильно зависят от импортного компьютерного оборудования и фиатных платежей, а потому уязвимы для санкционного давления.

"Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России, поскольку они способствуют жестокой войне Путина. США будут добиваться, чтобы санкции, которые мы ввели в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами, ослабили способность Кремля наращивать силу и финансировать свое вторжение", — прокомментировал решение заместитель госсекретаря по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

20 апреля США также ввели новые санкции против банковского сектора и олигархических компаний РФ. Всего Минфин добавил в список 40 юридических и 29 физических лиц.

Ранее писали, что экономические санкции "задушили" разработку процессоров в России. Из-за войны в Украине иностранные компании постепенно отказываются сотрудничать с российскими предприятиями, а также прекратили поставки компонентов для производства электроники.