Фінансує війну Путіна: США ввели санкції проти великої компанії з видобутку крипти у РФ

РФ стала третьою країною світу за масштабами майнінгу завдяки холодному клімату та дешевій електроенергії. Bitriver має три ферми на території країни.

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Влада США ввела санкції проти російської компанії Bitriver ("Бітрівер"), яка займається майнінгом криптовалюти. Про це на офіційному сайті повідомила пресслужба Міністерства фінансів країни.

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Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) внесло Bitriver до списку юридичних осіб, причетних до спроб ухилитися від санкцій, що діють проти Росії. Компанія заснована у 2017 році й вона зараз має три офіси по всій Росії. У 2021 Bitriver передала право власності на свої активи швейцарській холдинговій компанії.

"Це вперше, коли Казначейство додало компанію з видобутку віртуальної валюти", — зазначила пресслужба.

Мінфін стверджує, що великі майнінгові ферми допомагають російській владі монетизувати природні ресурси. Обладнання споживає велику кількість електроенергії й сильно нагрівається, проте Росія виробляє багато електрики й має досить холодний клімат. Завдяки цим перевагам вона стала третьою країною світу за масштабом видобутку криптовалюти. Водночас російські компанії сильно залежать від імпортного комп'ютерного обладнання та фіатних платежів, а тому вразливі до санкційного тиску.

"Міністерство фінансів може і переслідуватиме тих, хто ухиляється, намагається ухилитися або допомагає ухилитися від санкцій США проти Росії, оскільки вони сприяють жорстокій війні Путіна. США добиватимуться, щоб санкції, які ми запровадили в тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами, послабили здатність Кремля нарощувати силу та фінансувати своє вторгнення", — прокоментував рішення заступник держсекретаря з тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

20 квітня США також запровадили нові санкції проти банківського сектора та олігархічних компаній РФ. Загалом Мінфін додав до списку 40 юридичних та 29 фізичних осіб.

Раніше писали, що економічні санкції "задушили" розробку процесорів у Росії. Через війну в Україні іноземні компанії поступово відмовляються співпрацювати з російськими підприємствами, а також припинили постачання компонентів для виробництва електроніки.