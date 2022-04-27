В России хотят привлекать к работе "на бизнес" IT-специалистов, которые сидят в тюрьмах

Российские тюремщики отмечают заинтересованность предпринимателей в труде осужденных. Заключенные айтишники, по их мнению, восполнят "кадровый голод" в отрасли.

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Российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет привлечь находящихся в исправительных центрах IT-специалистов к удаленной работе на коммерческие организации. Об этом сказал замруководителя ведомства Александр Хабаров.

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"Исправительные центры подразумевают, что форма наказания – через исправительные работы. Обязанность трудиться — это пункт номер один", — заявил он.

Замглавы ФСИН подчеркнул, что в России таких специалистов немного. Взять на работу осужденных айтишников готовы предприниматели из этой области. Хабаров отметил, что предложение ФСИН находится лишь на начальном этапе.

[ + – ] Бизнесмены в РФ заинтересованы в использовании труда заключенных

"Если это востребовано, а это, скорее всего так, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на других производствах", — продолжил Хабаров.

Осужденному в исправительных центрах разрешено работать в одном регионе, но онлайн-формат позволит заключенным работать на все компании, сказал он.

По данным ФСИН по состоянию на второй квартал 2021 года, в 76 регионах РФ создали 117 исправительных центров, в них пребывали около 8,7 тыс. человек. Бизнес, по словам тюремщиков, заинтересован в использовании труда осужденных.

Напомним, что в России наблюдается дефицит компьютерных серверов. Компания VK (ранее называлась Mail.ru Group) просила Министерство цифровой трансформации РФ помочь купить десятки тысяч серверов. В основном проблема заключается в поставках микрочипов, запасы которых в РФ уже на исходе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие IT-компании покинули российский рынок. Это сделала основанная белорусом Аркадием Добкиным компания EPAM. Ее руководство выделило 100 миллионов долларов на поддержку сотрудников и их семей в Украине.

Фокус ранее писал о том, как в российском фонде "Сколково" испытывают утечку мозгов среди экспертов по кибербезопасности. Компании на Западе специалистам из РФ не доверяют, потому что они могут взломать или слить данные иностранных компаний.