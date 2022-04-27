У Росії хочуть залучати до роботи "на бізнес" IT-фахівців із в'язниць

Російські тюремники наголошують на зацікавленості підприємців у праці засуджених. Ув'язнені айтішники, на їхню думку, заповнять "кадровий голод" у галузі.

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Російська федеральна служба виконання покарань (ФСВП) хоче залучити IT-фахівців, які перебувають у виправних центрах, до віддаленої роботи на комерційні організації. Про це сказав заступник керівника відомства Олександр Хабаров.

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"Виправні центри мають на увазі, що форма покарання — через виправні роботи. Обов'язок працювати — це пункт номер один", — заявив він.

Заступник голови ФСВП підкреслив, що в Росії таких фахівців небагато. Взяти на роботу засуджених айтішників готові підприємці з цієї галузі. Хабаров зазначив, що пропозиція ФСВП перебуває лише на початковому етапі.

[ + – ] Бізнесмени в РФ зацікавлені у використанні праці ув'язнених

"Якщо це затребувано, а це, швидше за все, так, думаємо, що ми фахівців у цій галузі не змушуватимемо працювати на інших виробництвах", — продовжив Хабаров.

Засудженому у виправних центрах дозволено працювати в одному регіоні, але онлайн формат дозволить ув'язненим працювати на всі компанії, сказав він.

За даними ФСВП станом на другий квартал 2021 року, в 76 регіонах РФ створили 117 виправних центрів, у них перебували близько 8,7 тис. осіб. Бізнес, за словами тюремників, зацікавлений у використанні праці засуджених.

Нагадаємо, що в Росії спостерігається дефіцит комп'ютерних серверів. Компанія VK (раніше називалася Mail.ru Group) просила Міністерство цифрової трансформації РФ допомогти купити десятки тисяч серверів. Здебільшого проблема полягає в постачаннях мікрочипів, запаси яких у РФ уже закінчуються.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато IT-компаній залишили російський ринок. Це зробила заснована білорусом Аркадієм Добкіним компанія EPAM. Її керівництво виділило 100 мільйонів доларів на підтримку працівників і їхніх сімей в Україні.

Фокус раніше писав про те, як у російському фонді "Сколково" відчувають відтік мізків серед експертів із кібербезпеки. Компанії на Заході фахівцям із РФ не довіряють, тому що вони можуть зламати або злити дані іноземних компаній.