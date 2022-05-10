Будут переплачивать до 50%: стало известно, насколько подорожают гаджеты в РФ

Поставки техники в обход санкций увеличат расходы, поэтому продавцам придется сделать наценку от 5% до 50% в зависимости от категории товара.

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Легализация так называемого параллельного импорта, то есть контрабанды, позволит завозить в Россию санкционную технику, однако ее стоимость резко возрастет. Об этом изданию Forbes рассказали аналитики.

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Узаконенная контрабанда, или, как ее называют в России, параллельный импорт, предусматривает поставку товаров через третьи страны без разрешения правообладателей. В связи с международными санкциями многие популярные бренды отказались ввозить свою продукцию в РФ, поэтому россияне планируют завозить ее через Казахстан, Кыргызстан, Армению и Китай.

6 мая Министерство промышленности и торговли России утвердило список из 56-ти категорий товаров, которые можно завозить в рамках параллельного импорта, он включает технику от:

Apple,

Samsung,

Siemens,

Asus,

Panasonic,

Razer,

Sony и других крупных компаний.

Однако из-за сложностей доставки стоимость гаджетов на территории РФ может вырасти до 50% по сравнению с ценами до начала вторжения войск РФ в Украину.

Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков прогнозирует подорожание на 15%-20%. Возить технику через Китай, Казахстан или Турцию могут компании, которые уже работают на "сером" рынке.

Глава компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров добавил, что Россия была крупной промежуточной базой, ведь через нее товары шли большими партиями в соседние страны, при этом цены на премиальные изделия были одними из самых низких в мире. По оценкам Бурмистрова, цены увеличатся на 20%-40% по сравнению с февралем этого года, а товары категории люкс подорожают до 50%.

Часы Apple, смартфоны Samsung, приставки Xbox и другую потребительскую технику будут импортировать из Китая. Если же говорить о промышленном оборудовании, то его поставки грозят китайцам жесткими санкциями, поэтому их придется возить в строжайшей тайне, пишет СМИ.

Продавцы установят на товары наценку в размере от 5% до 30% в зависимости от категории, утверждает источник, близкий к продавцам техники в РФ. Ценообразование будет учитывать стоимость импорта, в том числе расходы на перевозку.

Михаил Бурмистров считает, что для снижения расходов ритейлеры откажутся от собственного импорта в пользу партнеров-дистрибьюторов, которые смогут взять на себя часть издержек. Как отметил другой представитель рынка, такое сотрудничество станет основным способом поставок оборудования для российских компаний до тех пор, пока прямые закупки запрещены.

Санкции повлияют не только на цены, но и на объемы поставок. Источник из крупной компании-ритейлера утверждает, что в рамках параллельного импорта Россия не сможет заказывать технику в прежнем количестве. К примеру, ни один поставщик не сможет купить и отправить в РФ миллион смартфонов без ведома производителя, поэтому придется ввозить гаджеты мелкими партиями.

"Так невозможно построить системный бизнес", — подчеркнул собеседник Forbes.

Глава Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов обратил внимание, что производители адаптируют свою технику под локальные законы каждой страны. К примеру, в России действуют требования по электромагнитной совместимости, энергоэффективности и безопасности низковольтного оборудования, а также по предустановке ПО. В случае с узаконенной контрабандой вся ответственность за нарушения этих требований ложится на продавцов. Более того, "серую" технику нельзя будет официально обслуживать или ремонтировать.

Ранее писали, с какими проблемами столкнутся владельцы техники после легализации параллельного импорта в России. Эксперты предупредили, что ритейлеры могут отказаться предоставлять гарантию и чинить "серые" устройства, поэтому за ремонтом придется обращаться в частные мастерские и платить дополнительные деньги.

Писали также, что России грозит дефицит импортных гаджетов из-за санкций. Представители рынка подсчитали, что без параллельного импорта имеющихся смартфонов им хватит всего на несколько месяцев.