Переплачуватимуть до 50%: стало відомо, наскільки подорожчають гаджети в РФ

Постачання техніки в обхід санкцій збільшать витрати, тому продавцям доведеться зробити націнку від 5% до 50% залежно від категорії товару.

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Легалізація так званого паралельного імпорту, тобто контрабанди, дозволить завозити до Росії санкційну техніку, проте її вартість різко зросте. Про це Forbes розповіли аналітики.

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Узаконена контрабанда, або, як її називають у Росії, паралельний імпорт, передбачає постачання товарів через треті країни без дозволу правовласників. Через міжнародні санкції багато популярних брендів відмовилися ввозити свою продукцію до РФ, тому росіяни планують завозити її через Казахстан, Киргизстан, Вірменію та Китай.

6 травня Міністерство промисловості та торгівлі Росії затвердило список із 56 категорій товарів, які можна завозити в межах паралельного імпорту, він включає техніку від:

Apple,

Samsung,

Siemens,

Asus,

Panasonic,

Razer,

Sony та інших великих компаній.

Проте через складнощі доставлення вартість гаджетів на території РФ може зрости до 50%, якщо порівняти з цінами на початок вторгнення військ РФ в Україну.

Гендиректор аналітичного агентства Telecom Daily Денис Кусков прогнозує подорожчання на 15-20%. Возити техніку через Китай, Казахстан чи Туреччину можуть компанії, які вже працюють на "сірому" ринку.

Голова компанії "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров додав, що Росія була великою проміжною базою, адже через неї товари йшли великими партіями до сусідніх країн, водночас ціни на преміальні вироби були одними з найнижчих у світі. За оцінками Бурмістрова, ціни збільшаться на 20-40%, якщо порівняти лютим цього року, а товари категорії люкс подорожчають до 50%.

Годинник Apple, смартфони Samsung, приставки Xbox та іншу споживчу техніку імпортуватимуть із Китаю. Якщо ж говорити про промислове обладнання, то його постачання загрожує китайцям жорсткими санкціями, тому їх доведеться возити в найсуворішій таємниці, пише ЗМІ.

Продавці встановлять на товари націнку в розмірі від 5% до 30% залежно від категорії, стверджує джерело, близьке до продавців техніки у РФ. Ціноутворення враховуватиме вартість імпорту, зокрема витрати на перевезення.

Михайло Бурмістров вважає, що для зниження витрат ритейлери відмовляться від власного імпорту на користь партнерів-дистриб'юторів, які зможуть взяти на себе частину витрат. Як зазначив інший представник ринку, така співпраця стане основним способом постачання обладнання для російських компаній доти, доки прямі закупівлі заборонені.

Санкції вплинуть не лише на ціни, а й на обсяги постачання. Джерело з великої компанії-ритейлера стверджує, що в межах паралельного імпорту Росія не зможе замовляти техніку в колишній кількості. Наприклад, жоден постачальник не зможе купити й відправити у РФ мільйон смартфонів без відома виробника, тому доведеться ввозити гаджети дрібними партіями.

"Так неможливо побудувати системний бізнес", — наголосив співрозмовник Forbes.

Голова Асоціації торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки Антон Гуськов звернув увагу, що виробники адаптують свою техніку до локальних законів кожної країни. Наприклад, у Росії діють вимоги щодо електромагнітної сумісності, енергоефективності та безпеки низьковольтного обладнання, а також щодо попереднього встановлення ПЗ. Що стосується узаконеної контрабандою вся відповідальність порушення цих вимог лягає на продавців. Щобільше, "сіру" техніку не можна буде офіційно обслуговувати чи ремонтувати.

Раніше писали, з якими проблемами зіткнуться власники техніки після легалізації паралельного імпорту в Росії. Експерти попередили, що ритейлери можуть відмовитися надавати гарантію та лагодити "сірі" пристрої, тому за ремонтом доведеться звертатися до приватних майстерень та платити додаткові гроші.

Писали також, що Росії загрожує дефіцит імпортних гаджетів через санкції. Представники ринку підрахували, що без паралельного імпорту наявних смартфонів їм вистачить лише на кілька місяців.