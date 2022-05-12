Шпионаж на орбите: эксперт рассказал, как РФ собирает данные с иностранных спутников

Украинский телеком-специалист полагает, что российские спутники, теоретически, могут перехватывать сигналы или глушить аппараты "недружественных" стран.

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Недавно иностранные СМИ растиражировали новость о том, что Россия пытается как-то повлиять на работу иностранных спутников, находящихся на околоземной орбите. Речь идет о группировках, отвечающих за передачу GPS-сигналов, улавливаемых самыми разными устройствами — от смартфонов до навигаторов военной техники. Фокус обратился за комментарием к телеком-эксперту Роману Химичу, чтобы понять, какие цели перед собой ставит страна-агрессор, сможет ли она каким-то образом атаковать спутники или заглушить передаваемые ими сигналы.

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Издание The Times сообщило, ссылаясь на разведданные США, что российские военные довольно успешно глушили GPS-сигналы, когда находились под Черниговом. Генерал Джейми Дикинсон ВВС США говорит, что враг не прекращает попыток глушения спутниковых сигналов, передаваемых на GPS-устройства цивильной и военной техники — самолетов, БПЛА, авто и пр. Дикинсон отметил, что в РФ "запускают на околоземную орбиту спутники двойного назначения, которые используются для нужд как гражданской, так и военной инфраструктуры".

Работу российских "глушилок" отметили и авиаторы из Финляндии. После того, как эта страна заявила о желании стать членом НАТО, россияне начали вмешиваться в работу GPS-устройств финских самолетов. Речь шла о лайнерах, пролетавших около Калининградской области.

В ВВС Великобритании информировали о постоянной смене траектории движения российских спутников с целью приблизиться к аппаратам других стран. Британские военные полагают, что Россия таким образом шпионит за "недружественными странами". Параллельно хакерские группировки, близкие к Кремлю, постоянно атакуют спутниковые сети вроде Viasat и Starlink.

Украинский телеком-эксперт Роман Химич сообщил Фокусу, что впервые слышит о такого рода маневрировании спутников на орбите. Он может только предполагать, для чего это делается.

"Во-первых, для перехвата данных, которыми обмениваются со спутниками высокозащищенные наземные станции. Поскольку для такого рода обмена используется узконаправленный сигнал, необходимо быть поблизости от подслушиваемого спутника. Во-вторых, располагаясь рядом с атакуемым спутником, можно эффективно глушить его радиообмен с Землей", — сказал Роман.

Что касается системы GPS, то глушение ее сигналов — практика не новая давно применяемая. Химич говорит, что пару лет назад украинские энтузиасты, операторы квадрокоптеров, столкнулись с массовой практикой глушения GPS и государственными, и частными спецслужбами в Киеве и его окрестностях. Это делалось с целью не допустить использование дронов для наблюдения за охраняемыми лицами, пояснил специалист. GPS является гражданской технологией и не защищена от целенаправленного подавления. Это невозможно. То же самое касается и других технологий геопозиционирования — российской ГЛОНАСС, китайской Beidou, европейской Galileo

"Постановка помех для спутников Starlink не является чем-то особенно сложным. Глушится обратный, uplink-канал, и дело с концом. Достаточно не очень мощного сигнала в относительно узком створе, чтобы блокировать работу "пятна" большой площади. Вопрос только в размере "пятна" недоступности сервиса, которое может быть создано единичной станцией постановки помех. Километр-два, полагаю, — не проблема. Чтобы выяснить максимальный размер "пятна" необходимы натурные эксперименты", — написал Роман Химич в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР обеспокоены сотрудничеством Пентагона с проектом Илона Маска Starlink.