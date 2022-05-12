Шпигунство на орбіті: експерт розповів, як РФ збирає дані з іноземних супутників

Український телеком-фахівець вважає, що російські супутники теоретично можуть перехоплювати сигнали або глушити апарати "недружніх" країн.

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Нещодавно іноземні ЗМІ розтиражували новину про те, що Росія намагається якось вплинути на роботу іноземних супутників, що знаходяться на навколоземній орбіті. Йдеться про угруповання, що відповідають за передавання GPS-сигналів, що вловлюються різними пристроями — від смартфонів до навігаторів військової техніки. Фокус звернувся за коментарем до телеком-експерта Романа Химича щоб зрозуміти, які цілі перед собою ставить країна-агресор, чи зможе вона якось атакувати супутники або заглушити сигнали, що передаються ними.

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Видання The Times повідомило, посилаючись на розвіддані США, що російські військові досить успішно глушили GPS-сигнали, коли знаходилися під Черніговом. Генерал Джеймі Дікінсон ВПС США каже, що ворог не припиняє спроб глушіння супутникових сигналів, що передаються на GPS-пристрої цивільної та військової техніки — літаків, БПЛА, авто тощо. Дікінсон зазначив, що в РФ "запускають на навколоземну орбіту супутники подвійного призначення для потреб як цивільної, і військової інфраструктури".

Роботу російських "глушилок" зазначили й авіатори із Фінляндії. Після того, як ця країна зголосилася стати членом НАТО, росіяни почали втручатися в роботу GPS-пристроїв фінських літаків. Йшлося про лайнери, що пролітали біля Калінінградської області.

У ВПС Великобританії інформували про постійну зміну траєкторії руху російських супутників із метою наблизитись до апаратів інших країн. Британські військові вважають, що Росія у такий спосіб шпигує за "недружніми країнами". Паралельно хакерські угруповання, близькі до Кремля, постійно атакують супутникові мережі типу Viasat і Starlink.

Український телеком-експерт Роман Химич повідомив Фокусу, що вперше чує про таке маневрування супутників на орбіті. Він може лише припускати, навіщо це робиться.

"По-перше, для перехоплення даних, якими обмінюються із супутниками високозахищені наземні станції. Оскільки для такого роду обміну використовується вузькоспрямований сигнал, необхідно бути поблизу від супутника. По-друге, розташовуючись поруч із супутником, що атакується, можна ефективно глушити його радіообмін із Землею", — сказав Роман.

Що стосується системи GPS, то глушіння її сигналів — практика не нова, давно застосовується. Химич каже, що кілька років тому українські ентузіасти, оператори квадрокоптерів, зіткнулися з масовою практикою глушіння GPS і державними, і приватними спецслужбами у Києві та його околицях. Це робилося з метою не допустити використання дронів для спостереження за особами, що охороняються, пояснив фахівець. GPS є цивільною технологією і не захищена від цілеспрямованого придушення. Це неможливо. Те саме стосується й інших технологій геопозиціонування — російської ГЛОНАСС, китайської Beidou, європейської Galileo.

"Встановлення перешкод для супутників Starlink не є чимось особливо складним. Глушиться зворотній, uplink-канал, та й по всьому. Достатньо не дуже потужного сигналу у відносно вузькому створі, щоб блокувати роботу "плями" великої площі. Питання тільки в розмірі "плями" недоступності сервісу, яке може бути створене одиничною станцією постановки перешкод. Кілометр-два, гадаю, — не проблема. Щоб з'ясувати максимальний розмір "плями" необхідні натурні експерименти", — написав Роман Химич у своєму телеграм-каналі.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР стурбовані співпрацею Пентагону з проєктом Ілона Маска Starlink.