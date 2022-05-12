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Діджитал Російсько-українська війна

Шпигунство на орбіті: експерт розповів, як РФ збирає дані з іноземних супутників

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GPS, супутник, орбіта, космос

Український телеком-фахівець вважає, що російські супутники теоретично можуть перехоплювати сигнали або глушити апарати "недружніх" країн.

Нещодавно іноземні ЗМІ розтиражували новину про те, що Росія намагається якось вплинути на роботу іноземних супутників, що знаходяться на навколоземній орбіті. Йдеться про угруповання, що відповідають за передавання GPS-сигналів, що вловлюються різними пристроями — від смартфонів до навігаторів військової техніки. Фокус звернувся за коментарем до телеком-експерта Романа Химича щоб зрозуміти, які цілі перед собою ставить країна-агресор, чи зможе вона якось атакувати супутники або заглушити сигнали, що передаються ними.

Видання The Times повідомило, посилаючись на розвіддані США, що російські військові досить успішно глушили GPS-сигнали, коли знаходилися під Черніговом. Генерал Джеймі Дікінсон ВПС США каже, що ворог не припиняє спроб глушіння супутникових сигналів, що передаються на GPS-пристрої цивільної та військової техніки — літаків, БПЛА, авто тощо. Дікінсон зазначив, що в РФ "запускають на навколоземну орбіту супутники подвійного призначення для потреб як цивільної, і військової інфраструктури".

Роботу російських "глушилок" зазначили й авіатори із Фінляндії. Після того, як ця країна зголосилася стати членом НАТО, росіяни почали втручатися в роботу GPS-пристроїв фінських літаків. Йшлося про лайнери, що пролітали біля Калінінградської області.

У ВПС Великобританії інформували про постійну зміну траєкторії руху російських супутників із метою наблизитись до апаратів інших країн. Британські військові вважають, що Росія у такий спосіб шпигує за "недружніми країнами". Паралельно хакерські угруповання, близькі до Кремля, постійно атакують супутникові мережі типу Viasat і Starlink.

Український телеком-експерт Роман Химич повідомив Фокусу, що вперше чує про таке маневрування супутників на орбіті. Він може лише припускати, навіщо це робиться.

"По-перше, для перехоплення даних, якими обмінюються із супутниками високозахищені наземні станції. Оскільки для такого роду обміну використовується вузькоспрямований сигнал, необхідно бути поблизу від супутника. По-друге, розташовуючись поруч із супутником, що атакується, можна ефективно глушити його радіообмін із Землею", — сказав Роман.

Що стосується системи GPS, то глушіння її сигналів — практика не нова, давно застосовується. Химич каже, що кілька років тому українські ентузіасти, оператори квадрокоптерів, зіткнулися з масовою практикою глушіння GPS і державними, і приватними спецслужбами у Києві та його околицях. Це робилося з метою не допустити використання дронів для спостереження за особами, що охороняються, пояснив фахівець. GPS є цивільною технологією і не захищена від цілеспрямованого придушення. Це неможливо. Те саме стосується й інших технологій геопозиціонування — російської ГЛОНАСС, китайської Beidou, європейської Galileo.

"Встановлення перешкод для супутників Starlink не є чимось особливо складним. Глушиться зворотній, uplink-канал, та й по всьому. Достатньо не дуже потужного сигналу у відносно вузькому створі, щоб блокувати роботу "плями" великої площі. Питання тільки в розмірі "плями" недоступності сервісу, яке може бути створене одиничною станцією постановки перешкод. Кілометр-два, гадаю, — не проблема. Щоб з'ясувати максимальний розмір "плями" необхідні натурні експерименти", — написав Роман Химич у своєму телеграм-каналі.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР стурбовані співпрацею Пентагону з проєктом Ілона Маска Starlink.