В России оплата App Store с мобильного телефона больше не работает

Компания Apple пока никак не прокомментировала прекращение работы сервиса.

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В России App Store больше не принимает оплату с телефона. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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"App Store в России больше не принимает оплату через мобильные платежи. Apple с начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", — написал он.

Как сообщают российские СМИ, граждане страны-агрессора действительно столкнулись с проблемами пополнения счета Apple ID по номеру телефона. Проблемы коснулись абонентов всех российских мобильных операторов. Чаще всего жаловались клиенты российской телекоммуникационной компании "МегаФон". Они получают различные сообщения об ошибках при попытке пополнить счет Apple ID. Также возникли аналогичные трудности у клиентов МТС.

На сайте Iphones.ru пишут, что в техподдержке компании Apple редакции подтвердили, что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера "МегаФон" и Yota больше не работают. Компания отключила эту функцию из-за санкций США против России. Однако также пишут, что все еще можно расплачиваться через Tele2 (принадлежит Ростелекому) и "Билайн".

[ + – ] App Store не работает в России

На момент написания новости официального заявления от компании Apple по этому поводу еще не было.

Напомним, 10 марта Фокус писал, что магазины Google Pay и App Store ограничивают работу в России. Тогда сообщалось, что россияне смогут закачивать бесплатные приложения на свой смартфон, а пополнения баланса с банковских карт и все транзакции будут заблокированы.

Ранее, 2 марта компания Apple остановила поставки и продажи своей техники в Россию в ответ на ее вторжение в Украину.