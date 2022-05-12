У Росії оплата App Store з мобільного телефону більше не працює

Компанія Apple поки що не прокоментувала припинення роботи сервісу.

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У Росії App Store більше не сплачує з телефону. Про це розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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"App Store у Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі. Apple з початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку", — написав він.

Як повідомляють російські ЗМІ, громадяни країни-агресора справді зіткнулися з проблемами поповнення рахунку Apple ID за номером телефону. Проблеми торкнулися абонентів усіх російських мобільних операторів. Найчастіше скаржилися клієнти російської телекомунікаційної компанії "МегаФон". Вони отримують різні повідомлення про помилки, намагаючись поповнити рахунок Apple ID. Також виникли аналогічні проблеми у клієнтів МТС.

На сайті Iphones.ru пишуть, що в техпідтримці компанії Apple редакції підтвердили, що оплата App Store та поповнення рахунку Apple ID через мобільні номери "МегаФон" і Yota більше не працюють. Компанія відключила цю функцію через санкції США проти Росії. Проте також пишуть, що все ще можна розплачуватись через Tele2 (належить Ростелекому) та "Билайн".

[ + – ] App Store не працює у Росії

На момент написання новини офіційної заяви від компанії Apple із цього приводу ще не було.

Нагадаємо, 10 березня Фокус писав, що магазини Google Pay та App Store обмежують роботу в Росії. Тоді повідомлялося, що росіяни зможуть закачувати безкоштовні програми на свій смартфон, а поповнення балансу з банківських карток і всі транзакції будуть заблоковані.

Раніше, 2 березня компанія Apple зупинила постачання і продаж своєї техніки в Росію у відповідь на її вторгнення в Україну.