В России хотят посадить тюремщика за то, что он майнил крипту в "Бутырке"

Сотрудник СИЗО израсходовал казенного электричества на $1000.

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Один из руководителей Бутырского следственного изолятора в Москве подозревают в незаконном майнинге криптовалюты на рабочем месте. Подробности истории стали известны изданию "КоммерсантЪ".

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Сотрудника СИЗО проверяют в связи с созданием майнинг-фермы и кражей электроэнергии. По данным СМИ, оборудование для добычи криптовалюты обнаружили в помещении психиатрической лечебницы Федеральной службы исполнения наказаний при тюрьме, которая действует с 18 века.

Следствие предполагает, что офицер превысили свои служебные полномочия, когда вместе с несколькими сообщниками в ноябре 2021 года запустил "ферму", которая проработала до февраля 2022-го. За это время оборудование израсходовало 8379,45 кВт электроэнергии на общую сумму 62 175 руб (около $1000).

Как пишет издание Bitcoin, многие россияне обращаются к майнингу криптовалют за счет ворованной или субсидируемой электроэнергии как к источнику дополнительного дохода. Активнее всего криптовалюту незаконно добывают в Иркутской области и Красноярском крае, где исторически действуют низкие тарифы для населения и государственных учреждений.

Российских майнеров часто обвиняют отключениях электроэнергии или сбоях в работе оборудования, особенно в жилых районах, где электрические сети не выдерживают чрезмерные нагрузки. Чтобы справиться с этим явлением, российское антимонопольное ведомство недавно предложило повысить стоимость электричества для обладателей домашних майнинг-ферм.

По всей России проводятся рейды против нелегальных майнинговых операций: правоохранительные органы недавно изъяли более 1500 майнинговых установок на двух криптовалютных фермах в Дагестане. Один из них майнил криптовалюту на региональной водонасосной станции.

"Это проблема не только России. Было обнаружено, что нелегальные майнеры воруют энергию в Малайзии, Казахстане, а также в Канаде. Это, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока мир не найдет экономичный и устойчивый способ майнинга биткойнов. Но мы никогда не видели, чтобы исправительное учреждение использовалось для добычи биткойнов", — пишет сайт Interesting Engineering.

Ранее писали, что в РФ полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за добычу криптовалюты на рабочем месте. Следствие, предполагает, что капитан Сергей Токарев установил в здании ГИБДД две майнинговые установки, которые за два года израсходовали большое количество украденной электроэнергии.

Писали также, что удачливый майнер самостоятельно добыл биткоины на $244 тысячи. Шанс на добычу блока одним человеком составляет всего 0,00005%, при этом практически вся криптовалюта достанется ему.

Эксперты подсчитали, что на майнинг биткоина потратили столько электричества, сколько Украина расходует почти за год. С каждым годом добывать BTC становится все сложнее, а мощность оборудования растет вместе с его "прожорливостью".