У Росії хочуть посадити тюремника за те, що він майнив крипту в "Бутирці"

Співробітник СІЗО витратив казенну електрику на $1 000.

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Одного з керівників Бутирського слідчого ізолятора в Москві підозрюють у незаконному майнінгу криптовалюти на робочому місці. Подробиці історії стали відомі виданню "КоммерсантЪ".

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Співробітника СІЗО перевіряють у зв'язку зі створенням майнінг-ферми та крадіжки електроенергії. За даними ЗМІ, обладнання для видобутку криптовалюти знайшли у приміщенні психіатричної лікарні Федеральної служби виконання покарань під час в'язниці, яка діє з 18 століття.

Слідство припускає, що офіцер перевищив свої службові повноваження, коли разом із кількома спільниками у листопаді 2021 року запустив "ферму", яка пропрацювала до лютого 2022-го. За цей час обладнання витратило 8379,45 кВт електроенергії на загальну суму 62 175 руб (приблизно $1 000).

Як пише видання Bitcoin, багато росіян звертаються до майнінгу криптовалют за рахунок викраденої або субсидованої електроенергії як до джерела додаткового доходу. Найактивніше криптовалюту незаконно видобувають в Іркутській області та Красноярському краї, де історично діють низькі тарифи для населення і державних установ.

Російських майнерів часто звинувачують у відключеннях електроенергії або збоях у роботі обладнання, особливо в житлових районах, де електричні мережі не витримують надмірного навантаження. Щоб упоратися з цим явищем, російське антимонопольне відомство нещодавно запропонувало підвищити вартість електрики для власників домашніх майнінг-ферм.

По всій Росії проводяться рейди проти нелегальних майнінгових операцій: правоохоронні органи нещодавно вилучили понад 1 500 майнінгових установок на двох криптовалютних фермах у Дагестані. Один із них майнив криптовалюту на регіональній водонасосній станції.

"Це проблема не тільки Росії. Було зафіксовано, що нелегальні майнери крадуть енергію в Малайзії, Казахстані, а також у Канаді. Це, ймовірно, триватиме доти, доки світ не знайде економічний і стійкий спосіб майнінгу біткоїнів. Але ми ніколи не бачили, щоб виправна установа використовувалася для видобутку біткоїнів", — пише сайт Interesting Engineering.

Раніше писали, що в РФ поліцейському загрожує 10 років ув'язнення за видобуток криптовалюти на робочому місці. Слідство припускає, що капітан Сергій Токарєв встановив у будівлі ДІБДР дві майнінгові установки, які за два роки витратили велику кількість вкраденої електроенергії.

Писали також, що щасливий майнер самостійно видобув біткоїни на $244 тисячі. Шанс на видобуток блоку однією людиною становить лише 0,00005%, при цьому практично вся криптовалюта дістанеться йому.

Експерти підрахували, що на майнінг біткоїну витратили стільки електрики, скільки Україна витрачає майже за рік. З кожним роком видобувати BTC стає все складніше, а потужність обладнання зростає разом із його "ненажерливістю".