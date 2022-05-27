Владельцы криптовалюты за сутки потеряли $410 млн из-за обвала крипторынка

Курсы популярных криптовалют продолжают падать, а биржи отменяют сделки сотен пользователей.

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Участники рынка 25 мая лишились более $410 млн из-за падения стоимости криптовалют. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса CoinGlass.

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За сутки биржи принудительно закрыты сделки 102 тысяч трейдеров, самая крупная одиночная ликвидация произошла на платформе Okex в паре с Ethereum (ETH) и составила $2,9 млн. Больше всего убытков принесли инвесторам сделки с криптовалютой ETH $68 млн, при этом потеряны $54 млн на торговле Bitcoin, а еще $2,8 млн убытков принес пользователям альткоин Solana.

Потери трейдеров связаны с резким обвалом рынка — 26 мая курс второй по капитализации криптовалюты мира Ethereum опустился до минимума впервые с июля 2021 года — $1,7 тыс. При этом cтоимость биткоина упала с $30 тыс. до $28,8 тыс. и пока не восстановилась. Курс Solana продолжает падать с 23 мая и сейчас составляет $41,5.

За последние 24 часа ситуация не слишком улучшилась — ликвидировали операции еще 116 тысяч трейдеров на общую сумму $382 млн. Крупнейшая из них составила $3,3 млн — это была сделка по обмену ETH на USDT.

Ранее аналитики Forbes спрогнозировали крах и глобальную перезагрузку рынка криптовалют. Обвал UST и LUNA приведет к просадке других криптовалют, но позже капитализация цифровых активов должна вернуться к прежним значениям. Вполне возможно, что разработчики создадут новые инструменты для предотвращения столь резкого падения в будущем.

Писали также, что в начале мая владельцы биткоинов потеряли 128 миллиардов долларов за несколько часов. Поводом для сокращения капитализации самой дорогой криптовалюты стало объявление Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов.

До этого миллиардер Уоррен Баффет раскритиковал торговлю криптовалютами. По его словам, биткоин и другие виртуальные активы не имеют никакой ценности, ведь не приносят пользы.