Власники криптовалюти за добу втратили $410 млн через обвал крипторинку

Курси популярних криптовалют продовжують падати, а біржі скасовують угоди сотень користувачів.

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Учасники ринку 25 травня втратили понад $410 млн через падіння вартості криптовалюту. Про це свідчать дані моніторингового сервісу CoinGlass.

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За добу біржі примусово закриті угоди 102 тисячі трейдерів, найбільша одинична ліквідація відбулася на платформі Okex у парі з Ethereum (ETH) і склала $2,9 млн. Найбільше збитків завдали інвесторам угоди з криптовалютою ETH $68 млн, водночас втрачено $54 млн на торгівлі Bitcoin, а ще $2,8 млн збитків приніс користувачам Альткоїн Solana.

Втрати трейдерів пов'язані з різким обвалом ринку — 26 травня курс другої з капіталізації криптовалюти світу Ethereum опустився до мінімуму вперше з липня 2021 року — $1,7 тис. Водночас вартість біткоїна впала з $30 тис. до $28,8 тис. і поки не відновилася. Курс Solana продовжує падати з 23 травня і зараз становить $41,5.

За останні 24 години ситуація не надто покращала — ліквідували операції ще 116 тисяч трейдерів на загальну суму $382 млн. Найбільша з них склала $3,3 млн — це була угода з обміну ETH на USDT.

Раніше аналітики Forbes спрогнозували крах та глобальне перезавантаження ринку криптовалют. Обвал UST і LUNA призведе до осідання інших криптовалют, але пізніше капіталізація цифрових активів має повернутися до колишніх значень. Цілком можливо, що розробники створять нові інструменти для запобігання такому різкому падінню в майбутньому.

Писали також, що на початку травня власники біткоїнів втратили 128 мільярдів доларів за кілька годин. Приводом для скорочення капіталізації найдорожчої криптовалюти надсилало оголошення Федеральної резервної системи США про підвищення відсоткових ставок на 50 базисних пунктів.

До цього мільярдер Воррен Баффет розкритикував торгівлю криптовалютами. За його словами, біткоїн та інші віртуальні активи не мають жодної цінності, адже не приносять користі.