Российский солдат украл в Украине iPhone и "слил" документы, забыв выйти из iCloud (фото)

Оккупант написал рапорт об отказе участвовать в "спецоперации", но это не избавит его от ответственности за военные преступления.

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Российский солдат украл в Украине смартфон и случайно выдал свои личные данные. Об этом в Facebook рассказала пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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Сержант Антон Кузнецов из воинской части номер 21005 (74-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ) во время мародерства в селе Ивановка Черниговской области прикарманил iPhone, принадлежащий украинке Елене. Вернувшись в Россию с чужим смартфонов, россиянин забыл выйти из аккаунта в облачном сервисе iCloud, где автоматически сохраняются копии фотографий.

[ + – ] Фотография Антона Кузнецова, сохраненная в iCloud Фото: Facebook [ + – ] Фотография Антона Кузнецова, сохраненная в iCloud

Судя по всему, настоящая владелица iPhone вошла в аккаунт на другом устройстве и обнаружила в хранилище фотографии российского мародера. На снимках можно заметить личные фото военного, а также снимки документов. К примеру, командировочное удостоверение для поездки на полигон Западный в поселке Еланский Свердловской области и "выполнения специальных задач, а также рапорт об отказе продолжать участвовать в так называемой "спецоперации", написанный 21 мая 2022 года.

"Адский концерт Кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления. Расплата придет, найдем всех", — отмечается в посте Страткома.

Судя по геолокации, сейчас украденный iPhone находится в городе Юрга Кемеровской области. Кроме того, известен номер неосторожного оккупанта: +7 952 166 36 63.

[ + – ] Геолокация украденного iPhone Фото: Facebook

Ранее СБУ рассказала, как российский военный пытался вывезти из Украины 63 iPhone 13 Pro Max. В разговоре с женой он пожаловался, что мог бы дорого продать смартфоны, однако сотрудники ФСБ отобрали награбленное.

Писали также, что беженка из Попасной узнала на фотографии свои вещи, украденные российскими военными. В сети распространился снимок оккупанта на танке, загруженного различными вещами. Украинка заметила свой бойлер, скатерть и покрывала с диснеевскими принцессами.

IT-армия выяснила, куда военные РФ отправили украденные в Украине вещи. По словам вице-премьера Михаила Федорова, современные технологии помогли установить 15 служб доставки, услугами которых оккупанты воспользовались после разграбления Киевской, Черниговской и Сумской областей, а также личности многих мародеров.