Російський солдат украв в Україні iPhone та "злив" документи, забувши вийти з iCloud (фото)

Окупант написав рапорт про відмову брати участь у "спецоперації", але це не позбавить його відповідальності за воєнні злочини.

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Російський солдат вкрав в Україні смартфон та випадково видав свої особисті дані. Про це у Facebook розповіла пресслужба Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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Сержант Антон Кузнєцов із військової частини номер 21005 (74-а окрема мотострілецька бригада ЗС РФ) під час мародерства у селі Іванівка Чернігівської області привласнив iPhone, що належить українці Олені. Повернувшись в Росію з чужим смартфоном, росіянин забув вийти з облікового запису в хмарному сервісі iCloud, де автоматично зберігаються копії фотографій.

[ + – ] Фотографія Антона Кузнєцова, збережена в iCloud Фото: Facebook [ + – ] Фотографія Антона Кузнєцова, збережена в iCloud

Справжня власниця iPhone увійшла в аккаунт на іншому пристрої і виявила у сховищі фотографії російського мародера. На знімках можна побачити особисті фото військового, а також знімки документів. Наприклад, посвідчення про відрядження для поїздки на полігон Західний у селищі Єланський Свердловської області та "виконання спеціальних завдань, а також рапорт про відмову продовжувати брати участь у так званій "спецоперації", написаний 21 травня 2022 року.

"Пекельний концерт Кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні воєнні злочини. Розплата прийде, знайдемо всіх", — зазначається у пості Страткому.

Судячи з геолокації, зараз вкрадений iPhone знаходиться у місті Юрга Кемеровської області. Крім того, відомий номер необережного окупанта: +79521663663.

[ + – ] Геолокація вкраденого iPhone Фото: Facebook

Раніше СБУ розповіла, як російський військовий намагався вивезти з України 63 iPhone 13 Pro Max. У розмові з дружиною він поскаржився, що міг би дорого продати смартфони, проте співробітники ФСБ забрали награбоване.

Писали також, що біженка із Попасної упізнала на фотографії свої речі, вкрадені російськими військовими. У мережі поширився знімок окупанта на танку, завантаженому різними речами. Українка помітила свій бойлер, скатертину та покривала з діснеївськими принцесами.

ІТ-армія з'ясувала, куди військові РФ відправили вкрадені в Україні речі. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, сучасні технології допомогли встановити 15 служб доставки, послугами яких окупанти скористалися після пограбування Київської, Чернігівської та Сумської областей, а також особи багатьох мародерів.