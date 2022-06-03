Россияне остались без стиральных машин, телевизоров и смартфонов, — СМИ

Ритейлеры завозят малоизвестные китайские и турецкие бренды и ищут обходные пути для ввоза контрабанды.

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Российские ритейлеры, занимающиеся продажей бытовой электроники, сообщили СМИ, что ассортимент продукции резко сократился. Подробности рассказало издание РБК.

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Ритейлеры отмечают, что причинами сокращения ассортимента стали уход многих высокотехнологичных компаний из страны, логистические проволочки, дефицит комплектующих, пока не найденные возможности ввозить контрабанду.

Однако на деле так работает экономическое давление западных государств, поддерживающих Украину в ее противостоянии войскам РФ. Зарубежные компании не хотят и не могут сотрудничать со страной-агрессором, на которую США и ЕС наложили санкции, предусматривающие запрет на поставку и выпуск процессоров, полупроводников, электроники "милитари-грэйд", программно-аппаратных продуктов для критически важной инфраструктуры, запрет на поставку бытовых электротоваров дороже €750 и устройств для записи видео или звука стоимостью более €1 тыс.

Представители крупной российской сети "Холодильник.ру" сообщили РБК, что с прилавков исчезла техника от европейских, американских и южнокорейских брендов. Наибольшие потери понесли такие категории товаров, как бытовая техника, ТВ-панели, смартфоны. Очень заметной стала нехватка продукции от Samsung, Miele, Bosch, Apple, Electrolux, Dyson. СМИ пишет, что и в розничных сетях "Связной" тоже отметили нехватку гаджетов от двух популярных марок — Samsung и Apple. Другой источник, связанный с ритейлером "М.Видео-Эльдорадо", рассказал, что компания завозит новые бренды, а также продает технику под собственными марками Hi и Novex. Согласно статистике, приведенной одним из представителей ритейла, пожелавшим сохранить анонимность, продажи техники от LG в апреле сократились более чем в 2 раза по сравнению с апрелем 2021 года.

Медиа, со ссылкой на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), пишет, что что "в России производится 90% продаваемых здесь стиральных машин и холодильников, 85–90% жидкокристаллических телевизоров и значительная часть компьютеров". Однако дефицит на эти товары все равно возник, потому что заводы, производившие технику в РФ, например LG, Whirlpool и Samsung, теперь испытывают нехватку комплектующих. Один из источников сообщил, что запаса запчастей для холодильников и стиральных машин хватит только на два месяца.

Согласно прогнозам российских ритейлеров, спасти положение могут малоизвестные китайские и турецкие бренды, "параллельный импорт" (ввоз техники без согласия производителей через "дружественные" России страны, — ред.) и летнее снижение спроса.

Ранее мы сообщали о том, что РФ сократит поставки инертных газов, используемых при производстве полупроводников. Кремль решил таким образом указать западным странам на их импортозависимость.