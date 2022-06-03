Росіяни залишилися без пральних машин, телевізорів і смартфонів, — ЗМІ

Ритейлери завозять маловідомі китайські та турецькі бренди та шукають обхідні шляхи для ввезення контрабанди.

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Російські ритейлери, які займаються продажем побутової електроніки, повідомили ЗМІ, що асортимент продукції різко скоротився. Подробиці розповіло видання РБК.

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Ритейлери зазначають, що причинами скорочення асортименту стали вихід багатьох високотехнологічних компаній з країни, логістичні тяганини, дефіцит комплектувальних, поки що не знайдені можливості ввозити контрабанду.

Однак насправді так працює економічний тиск західних держав, які підтримують Україну в її протистоянні військам РФ. Закордонні компанії не хочуть і не можуть співпрацювати з країною-агресором, на яку США та ЄС наклали санкції, що передбачають заборону на постачання і випуск процесорів, напівпровідників, електроніки "мілітарі-грейд", програмно-апаратних продуктів для критично важливої інфраструктури, заборону на постачання побутових електротоварів дорожче €750 та пристроїв для запису відео або звуку вартістю понад €1 тис.

Представники великої російської мережі "Холодильник.ру" повідомили РБК, що з прилавків зникла техніка від європейських, американських і південнокорейських брендів. Найбільших втрат зазнали такі категорії товарів, як побутова техніка, ТВ-панелі, смартфони. Дуже помітною стала нестача продукції від Samsung, Miele, Bosch, Apple, Electrolux, Dyson. ЗМІ пише, що й у роздрібних мережах "Связной" теж зазначили нестачу гаджетів від двох популярних марок — Samsung та Apple. Інше джерело, пов'язане з ритейлером "М.Відео-Ельдорадо", розповіло, що компанія завозить нові бренди, а також продає техніку під власними марками Hi та Novex. Згідно зі статистикою, наведеною одним із представників ритейлу, який побажав зберегти анонімність, продаж техніки від LG у квітні скоротився більш ніж у 2 рази порівняно з квітнем 2021 року.

Медіа, з посиланням на Асоціацію торгових компаній і товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК), пише, що "в Росії виробляється 90% пральних машин і холодильників, що продаються тут, 85-90% рідкокристалічних телевізорів і значна частина комп'ютерів". Однак дефіцит на ці товари все одно виник, тому що заводи, які виробляли техніку в РФ, наприклад LG, Whirlpool і Samsung, тепер відчувають брак комплектувальних. Одне з джерел повідомило, що запасу запчастин для холодильників і пральних машин вистачить лише на два місяці.

Згідно з прогнозами російських ритейлерів, врятувати становище можуть маловідомі китайські та турецькі бренди, "паралельний імпорт" (ввезення техніки без згоди виробників через "дружні" Росії країни, — ред.) і літнє зниження попиту.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ скоротить постачання інертних газів, що використовуються під час виробництва напівпровідників. Кремль вирішив у такий спосіб вказати західним країнам на їхню імпортозалежність.