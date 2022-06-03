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Діджитал Санкції США проти Росії

Росіяни залишилися без пральних машин, телевізорів і смартфонів, — ЗМІ

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смартфон, телефон
Фото: cpscentral.com

Ритейлери завозять маловідомі китайські та турецькі бренди та шукають обхідні шляхи для ввезення контрабанди.

Російські ритейлери, які займаються продажем побутової електроніки, повідомили ЗМІ, що асортимент продукції різко скоротився. Подробиці розповіло видання РБК.

Ритейлери зазначають, що причинами скорочення асортименту стали вихід багатьох високотехнологічних компаній з країни, логістичні тяганини, дефіцит комплектувальних, поки що не знайдені можливості ввозити контрабанду.

Однак насправді так працює економічний тиск західних держав, які підтримують Україну в її протистоянні військам РФ. Закордонні компанії не хочуть і не можуть співпрацювати з країною-агресором, на яку США та ЄС наклали санкції, що передбачають заборону на постачання і випуск процесорів, напівпровідників, електроніки "мілітарі-грейд", програмно-апаратних продуктів для критично важливої інфраструктури, заборону на постачання побутових електротоварів дорожче €750 та пристроїв для запису відео або звуку вартістю понад €1 тис.

Представники великої російської мережі "Холодильник.ру" повідомили РБК, що з прилавків зникла техніка від європейських, американських і південнокорейських брендів. Найбільших втрат зазнали такі категорії товарів, як побутова техніка, ТВ-панелі, смартфони. Дуже помітною стала нестача продукції від Samsung, Miele, Bosch, Apple, Electrolux, Dyson. ЗМІ пише, що й у роздрібних мережах "Связной" теж зазначили нестачу гаджетів від двох популярних марок — Samsung та Apple. Інше джерело, пов'язане з ритейлером "М.Відео-Ельдорадо", розповіло, що компанія завозить нові бренди, а також продає техніку під власними марками Hi та Novex. Згідно зі статистикою, наведеною одним із представників ритейлу, який побажав зберегти анонімність, продаж техніки від LG у квітні скоротився більш ніж у 2 рази порівняно з квітнем 2021 року.

Медіа, з посиланням на Асоціацію торгових компаній і товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК), пише, що "в Росії виробляється 90% пральних машин і холодильників, що продаються тут, 85-90% рідкокристалічних телевізорів і значна частина комп'ютерів". Однак дефіцит на ці товари все одно виник, тому що заводи, які виробляли техніку в РФ, наприклад LG, Whirlpool і Samsung, тепер відчувають брак комплектувальних. Одне з джерел повідомило, що запасу запчастин для холодильників і пральних машин вистачить лише на два місяці.

Згідно з прогнозами російських ритейлерів, врятувати становище можуть маловідомі китайські та турецькі бренди, "паралельний імпорт" (ввезення техніки без згоди виробників через "дружні" Росії країни, — ред.) і літнє зниження попиту.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ скоротить постачання інертних газів, що використовуються під час виробництва напівпровідників. Кремль вирішив у такий спосіб вказати західним країнам на їхню імпортозалежність.