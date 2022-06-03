Россия хочет конкурировать со Starlink и GPS одновременно, запустив свои спутники

В "Роскосмосе" не скрывают, что спутниковая система будет не только раздавать Интернет, но и следить за людьми на Земле.

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Российская группировка спутников "Сфера" призвана составить конкуренцию Starlink Илона Маска и навигационной системе GPS. Подробности в интервью "Газете" рассказал Сергей Прохоров, куратор проекта в государственной корпорации "Роскосмос".

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По его словам, идея заключается в том, чтобы объединить в одну систему разные спутники и услуги, которые они могут предоставлять: связь, навигацию, телерадиовещание, Интернет, метеорологию, зондирование Земли. Россияне хотят организовать экосистему, которая послужит для развития "всех отраслей".

В частности, ее предлагают использовать для отслеживания грузов и людей, путешествующих автомобильным, морским и железнодорожным транспортом. Крупные компании смогут при помощи спутников следить из космоса за работой своих сотрудников на объектах, а также удаленно контролировать оборудование. Спутники также должны обеспечивать беспроводной Интернет в районах, куда трудно или вовсе невозможно провести оптоволоконные кабели.

"Проведя анализ мировых проектов и трендов, мы пришли к заключению, что идти по пятам конкурентов нет смысла, нужны новые подходы и предложения. Они не должны фокусироваться на каком-то узком сегменте, например, предоставлении широкополосного доступа в интернет, а должны увязывать в общую линейку продукты и сервисы", — отметил представитель "Роскосмоса". — "Несмотря на разную специфику, космические аппараты должны базироваться на одних и тех же технических решениях с высокой степенью унификации".

Он добавил, что услуги "Сферы" будут направлены не только на корпоративных клиентов и государственные предприятия, но и на обычных потребителей. Якобы, россияне получат доступ к спутниковой связи через обычные смартфоны по ценам, сопоставимым с тарифами наземных операторов. Сейчас такие технологии применяют в основном нефтегазовые компании и госструктуры из-за дороговизны и сложности.

"Проблему предлагается решить путем интеграции сервисов спутниковых и сотовых операторов: используя в городе возможности сотового телефона, потребитель ничего не потеряет, выехав за границы действия "соты", — заявил Сергей Прохоров.

В рамках проекта "Роскосмос" собирается запустить на орбиту 137 спутников, 5 из которых будут экспериментальными, для Интернета вещей "Марафон", 6 моделей "Скиф" обеспечат широкополосный доступ в Интернет, 4 "Экспресс-РВ" — для связи, и ряд аппаратов для наблюдения: "Беркут-О" (обзорная съемка), "Беркут-ВД" (детальная съемка) и "Беркут-Х" (радиолокация). Пропускная способность одного "Скифа" может составить более 150 Гбит\с.

Первым делом до конца 2022 года планируется запуск спутника "Скиф-Д", который позволит России зарезервировать частоты в Международном союзом электросвязи. В 2025 году ожидается вывод на орбиту первого "Экспресс-РВ" для высокоэллиптической системы связи. Как подчеркнул Сергей Прохоров, первые 3 года "Сферу" будут готовить к полноценному запуску: испытывать различные технологии и разрабатывать оборудование.

Ранее глава "Vodafone Украина" Ольга Устинова заявила, что спутниковый Интернет Starlink со временем может заменить мобильную связь в Украине. Уже сейчас технология поддерживает сети украинских операторов, инфраструктура которых пострадала из-за войны.

Писали также, что в Китае хотят уничтожить Starlink: ученые предложили спецоружие для уничтожение спутников. Как опасаются исследователи, США могут использовать систему SpaceX в военных целях.