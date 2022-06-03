Росія хоче конкурувати зі Starlink та GPS одночасно, запустивши свої супутники

У "Роскосмосі" не приховують, що супутникова система не лише роздаватиме інтернет, а й стежитиме за людьми на Землі.

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Російське угруповання супутників "Сфера" покликане скласти конкуренцію Starlink Ілона Маска та навігаційній системі GPS. Подробиці в інтерв'ю "Газеті" розповів Сергій Прохоров, куратор проєкту державної корпорації "Роскосмос".

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За його словами, ідея полягає в тому, щоб поєднати в одну систему різні супутники та послуги, які вони можуть надавати: зв'язок, навігацію, телерадіомовлення, інтернет, метеорологію, зондування Землі. Росіяни хочуть організувати екосистему, яка послужить для розвиток "всіх галузей".

Зокрема, її пропонують використовувати для відстеження вантажів та людей, які подорожують автомобільним, морським та залізничним транспортом. Великі компанії зможуть за допомогою супутників стежити з космосу за роботою своїх співробітників на об'єктах, а також віддалено контролювати обладнання. Супутники також повинні забезпечувати бездротовий інтернет у районах, куди важко чи зовсім неможливо провести оптоволоконні кабелі.

"Провівши аналіз світових проєктів та трендів, ми дійшли висновку, що йти по п'ятах конкурентів немає сенсу, такі нові підходи та пропозиції. Вони не повинні фокусуватися на якомусь вузькому сегменті, наприклад, наданні широкосмугового доступу в інтернет, а мають пов'язувати в загальну лінійку продукти та сервіси", — зазначив представник "Роскосмосу". — "Попри різну специфіку, космічні апарати повинні базуватися на одних і тих же технічних рішеннях з високим ступенем уніфікації".

Він додав, що послуги "Сфери" будуть спрямовані не лише на корпоративних клієнтів та державні підприємства, а й на звичайних споживачів. Нібито, росіяни отримають доступ до супутникового зв'язку через звичайні смартфони за цінами, які можна порівняти з тарифами наземних операторів. Зараз такі технології застосовують в основному нафтогазові компанії та держструктури через дорожнечу та складність.

"Проблему пропонують вирішити шляхом інтеграції сервісів супутникових та стільникових операторів: використовуючи в місті можливості стільникового телефону, споживач нічого не втратить, виїхавши за межі дії "стільника", — заявив Сергій Прохоров.

У межах проєкту "Роскосмос" збирається запустити на орбіту 137 супутників, 5 з яких будуть експериментальними, для інтернету речей "Марафон", 6 моделей "Скіф" забезпечать широкосмуговий доступ до інтернету, 4 "Експрес-РВ" — для зв'язку та низка апаратів для спостереження: "Беркут-О" (оглядова зйомка), "Беркут-ВД" (детальна зйомка) та "Беркут-Х" (радіолокація). Пропускна здатність одного "Скіфа" може становити понад 150 Гбіт\с.

Насамперед до кінця 2022 року планується запуск супутника "Скіф-Д", який дозволить Росії зарезервувати частоти у Міжнародному союзі електрозв'язку. У 2025 році очікується виведення на орбіту першого Експрес-РВ для високоеліптичної системи зв'язку. Як підкреслив Сергій Прохоров, перші 3 роки "Сферу" готуватимуть до повноцінного запуску: випробовуватимуть різні технології та розроблятимуть обладнання.

Раніше глава Vodafone Україна Ольга Устинова заявила, що супутниковий інтернет Starlink з часом може замінити мобільний зв'язок в Україні. Вже зараз технологія підтримує мережі українських операторів, інфраструктура яких постраждала через війну.

Писали також, що в Китаї хочуть знищити Starlink: вчені запропонували спецзброю для знищення супутників. Як побоюються дослідники, США можуть використовувати систему SpaceX у військових цілях.