В приложении "Киев Цифровой" запустили голосование для "дерусификации" столицы

В выборе новых названий могут поучаствовать не только жители столицы, но и любые граждане Украины — нужно лишь войти в приложение "Киев Цифровой" через BankID.

В приложении "Киев Цифровой" запустили голосование о переименовании почти 300 столичных объектов для "дерусификации". Подробности Киевская городская администрация сообщила на официальном портале.

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Власти решили переименовать улиц, площадей, переулков, проспектов и бульваров Киева, названия которых связаны с Россией или ее сателитами. Экспертная комиссия из представителей Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинского языка и других научных учреждений собрала список из 296 объектов. Механизм голосования разработал Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Принять участия в нем могут не только киевляне, но все граждане Украины, которые подтвердят свою личность при помощи технологии Bank ID. Для этого нужно скачать или обновить приложение "Киев Цифровой", перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать пункт "Голосование за дерусификацию" и отметить наиболее понравившиеся варианты. Онлайн-опрос продлится до 19 июня включительно, после чего результаты передадут на проверку в Киевсовет.

Специалисты подготовили множество разных вариантов наименований, 2-3 первых в списке рекомендованы экспертой комиссией, что отмечено в скобках напротив. Многие объекты предлагают назвать в честь погибших украинских военнослужащих, например, улице Агитаторской могут присвоить имя Виталия Скакуна, сапера из инженерно-саперного отделения 35-й бригады морской пехоты ВСУ, который погиб при подрыве Геничесского автомобильного моста в Херсонской области — его поступок остановил продвижение российской танковой колонны.

Среди других вариантов стоит выделить имена писателей (Джон Толкиен, Джордж Оруэлл), казацких атаманов, общественных деятелей, а также ключевые локации во время вторжения РФ в 2022 году: "площадь Азовстали", "улица Мариупольская", переулок Чернобаевский. Некоторые объекты хотят назвать в честь Призрака Киева и партизан Мелитополя.

"Городские власти призывают жителей ответственно и сознательно выбирать, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение", — подчеркнул заместитель мэра Владимир Бондаренко.

Ранее киевляне прислали в мэрию почти 1,5 тыс. предложений о переименовании столичных объектов, которые связаны с Россией или Беларусью. Как объяснил Владимир Бондаренко, КГГА хочет избавиться от названий, которые увековечивают события или представителей страны-агрессора.

"Дерусификацию" хотят провести также в метро Киева. В апреле горожанам предложили отправлять свои варианты названий для станций "Минская", "Берестейская", "Героев Днепра", "Льва Толстого" и "Дружбы народов".