У додатку "Київ Цифровий" запустили голосування для "дерусифікації" столиці

У виборі нових назв можуть взяти участь не лише жителі столиці, а й будь-які громадяни України — потрібно лише увійти до додатку "Київ Цифрової" через BankID.

У додатку Київ Цифровий запустили голосування про перейменування майже 300 столичних об'єктів для дерусифікації. Київська міська адміністрація повідомила на офіційному порталі.

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Влада вирішила перейменувати вулиць, площ, провулків, проспектів та бульварів Києва, назви яких пов'язані з Росією або її сателітами. Експертна комісія із представників Українського інституту національної пам'яті, Інституту історії України, Інституту української мови та інших наукових установ зібрала список із 296 об'єктів. Механізм голосування розробив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Взяти участь у ньому можуть не лише кияни, а й усі громадяни України, які підтвердять свою особу за допомогою технології Bank ID. Для цього потрібно скачати або оновити додаток "Київ Цифровий", перейти в розділ "Електронна демократія", вибрати пункт "Голосування за дерусифікацію" і позначити варіанти, що найбільш сподобалися. Онлайн-опитування триватиме до 19 червня включно, після чого результати передадуть на перевірку до Київради.

Фахівці підготували безліч різних варіантів найменувань, 2-3 перші у списку рекомендовані експертною комісією, що зазначено у дужках навпаки. Багато об'єктів пропонують назвати на честь загиблих українських військовослужбовців, наприклад, вулиці Агітаторській можуть привласнити ім'я Віталія Скакуна, сапера з інженерно-саперного відділення 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ, який загинув під час підриву Генічеського автомобільного мосту в Херсонській області — його вчинок зупинив танкової колони.

Серед інших варіантів варто виділити імена письменників (Джон Толкін, Джордж Оруелл), козацьких отаманів, громадських діячів, а також ключові локації під час вторгнення РФ у 2022 році: "площа Азовсталі", "вулиця Маріупольська", провулок Чорнобаївський. Деякі об'єкти хочуть назвати на честь Привида Києва та партизанів Мелітополя.

"Міська влада закликає жителів відповідально та свідомо обирати, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об'єктам має важливе історичне та національне значення", — наголосив заступник мера Володимир Бондаренко.

Раніше кияни надіслали до мерії майже 1,5 тис. пропозицій про перейменування столичних об'єктів, пов'язаних із Росією чи Білоруссю. Як пояснив Володимир Бондаренко, КМДА хоче позбутися назв, які увічнюють події чи представників країни-агресора.

"Дерусифікацію" хочуть провести також у метро Києва. У квітні містянам запропонували відправляти свої варіанти назв для станцій "Мінська", "Берестейська", "Героїв Дніпра", "Льва Толстого" та "Дружби народів".