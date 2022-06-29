Россия нарастит выпуск дронов, но они будут бесполезны: эксперты назвали причины

Эксперты указывают, что в РФ пока никому так и не удалось наладить масштабный выпуск промышленных дронов. К тому же в РФ нет легальной базы для их использования.

Разработчик дронопортов Hive купил производственные мощности у компании COEX и планирует значительно увеличить производство беспилотников в России. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

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Hive оснащает собственными системами квадрокоптеры от китайской компании DJI, которая остановила поставки в Россию из-за вторжения в Украину. До конца года Hive планирует вложить более 100 млн рублей и наладить серийное производство в размере 100 дронов в месяц. Для этого компания приобрела у COEX ("Коптер Экспресс") серию промышленных беспилотников "Пеликан", вместе с которой к ней переходит команда разработчиков, производственные линии, интеллектуальные права и конструкторские разработки. Hive собирается модифицировать купленные модели и уже договорилась с российским поставщиком аккумуляторов.

Промышленные дроны служат для наблюдением за территорией, строительством и различными объектами. Они стоят намного дороже коммерческих моделей, к примеру, DJI продает свои Matrice 300 RTK в США по $13,7 тыс., тогда как потребительскую модель можно купить примерно за $3 тыс.

Источники на рынке говорят, что большое количество промышленных беспилотников требует дронопортов, где их заряжают, меняют батареи или выгружают собранные данные. 100 млн рублей — это крупная сумма для российского бизнеса, связанного с дронами, но и этих денег не хватит, чтобы нанять хороших специалистов.

Директор по телекоммуникационным проектам ООО "Дигинавис" Максим Мысев утверждает, что в России пока нет ни одного достаточно масштабного проекта, который обеспечивает серийный выпуск беспилотников. Как добавил глава сервиса для сертификации дронов "РанАвиа" Андрей Патраков отметил, с 1 марта в России вступили в силу новые авиационные правила, запрещающие промышленное использование дронов, кроме как в помещениях.

"Оператор дрона должен быть сертифицирован и аттестован как внешний пилот. В России это сейчас сделать невозможно — отсутствует легальная база", — объяснил он.

Ранее писали о повышении цен на коммерческие беспилотники в России на 30%. Модели, которые раньше продавали за 1 млн рублей, теперь стоят более 3 млн. По словам Руслана Пухова из Центра анализа стратегий и технологий, дефицит дронов вызван массовой закупкой техники для боевиков из незаконных образований "Л/ДНР".

Сообщали также, что в апреле DJI остановила поставки беспилотников в Россию и Украину. Таким образом компания решила предотвратить использование своих технологий в военных целях, однако она не может контролировать продажи на глобальном рынке.

Появилась информация, что в России разрабатывают новый способ защиты дронов. Как утверждает госкорпорация "Ростех", с этой технологией аппараты станут практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы и взлома. Глава компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко считает, что усилия РФ демонстрируют успешную работу ВСУ.