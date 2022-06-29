Росія наростить випуск дронів, але вони будуть марними: експерти назвали причини

Експерти вказують, що у РФ поки нікому так і не вдалося налагодити масштабний випуск промислових дронів. До того ж у РФ немає легальної бази для їхнього використання.

Розробник дронопортів Hive купив виробничі потужності в компанії COEX і планує значно збільшити виробництво безпілотників у Росії. Про це повідомляє видання "КоммерсантЪ".

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Hive оснащує власними системами квадрокоптери від китайської компанії DJI, яка зупинила постачання до Росії через вторгнення в Україну. До кінця року Hive планує вкласти понад 100 млн рублів і налагодити серійне виробництво у розмірі 100 дронів на місяць. Для цього компанія придбала у COEX ("Коптер Експрес") серію промислових безпілотників "Пелікан", разом з якою до неї переходить команда розробників, виробничі лінії, інтелектуальні права та конструкторські розробки. Hive має намір модифікувати куплені моделі і вже домовилася з російським постачальником акумуляторів.

Промислові дрони служать для спостереження за територією, будівництвом та різними об'єктами. Вони коштують набагато дорожче за комерційні моделі, наприклад, DJI продає свої Matrice 300 RTK в США по $13,7 тис., тоді як споживчу модель можна купити приблизно за $3 тис.

Джерела на ринку говорять, що велика кількість промислових безпілотників потребує дронопортів, де їх заряджають, змінюють батареї або вивантажують зібрані дані. 100 млн рублів — це велика сума для російського бізнесу, пов'язаного з дронами, але і цих грошей не вистачить, щоб найняти добрих фахівців.

Директор з телекомунікаційних проєктів ТОВ "Дігінавіс" Максим Мисєв стверджує, що в Росії поки немає жодного досить масштабного проєкту, який забезпечує серійний випуск безпілотників. Як додав глава сервісу для сертифікації дронів "РанАвіа" Андрій Патраков зазначив, що з 1 березня в Росії набули чинності нові авіаційні правила, що забороняють промислове використання дронів, окрім як у приміщеннях.

"Оператор дрона має бути сертифікований та атестований як зовнішній пілот. У Росії це зараз зробити неможливо — відсутня легальна база", — пояснив він.

Раніше писали про підвищення цін на комерційні безпілотники в Росії на 30%. Моделі, які раніше продавали за 1 млн рублів, тепер коштують понад 3 млн. За словами Руслана Пухова із Центру аналізу стратегій та технологій, дефіцит дронів викликаний масовою закупівлею техніки для бойовиків із незаконних утворень "Л/ДНР".

Повідомляли також, що у квітні DJI зупинила постачання безпілотників до Росії та України. Так компанія вирішила запобігти використанню своїх технологій у військових цілях, проте вона не може контролювати продаж на глобальному ринку.

З'явилася інформація, що в Росії розробляють новий спосіб захисту дронів. Як стверджує держкорпорація "Ростех", із цією технологією апарати стануть практично невразливими для систем радіоелектронної боротьби та злому. Голова компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко вважає, що зусилля РФ демонструють успішну роботу ЗСУ.