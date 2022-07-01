Ослепить ПВО: в Германии испытали инновационную "глушилку" для военных радаров с ИИ

"Умная" система обнаруживает источники угроз и создает помехи точно направленными сигналами. Ее можно устанавливать на самолеты и другой боевой транспорт.

Немецкая компания Hensoldt провела масштабные испытания новой системы радиоэлектронных помех под названием Kalaetron Attack, предназначенной для борьбы с радарами. Подробности она сообщила в пресс-релизе на официальном сайте.

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Как уверяет разработчик, испытания показали высокую эффективность Kalaetron Attack против радаров противовоздушной обороны различных типов, в том числе новейших систем. Оборудование позволяет обнаруживать комплексы радиоэлектронной борьбы и создавать помехи в их работе при помощи точно направленных сигналов. Встроенный искусственный интеллект анализирует источники угроз и быстро их классифицирует, обрабатывая большие объемы данных.

Kalaetron Attack также оборудован широкополосным цифровым датчиком и "глушилкой" с электронным управлением. Разработчики напечатали металлические детали на 3D-принтере и благодаря этому получили компактную конструкцию в виде капсулы, которую можно легко установить на наземный, морской или воздушный транспорт. К примеру, самолеты Eurofighter или ECR Tornado с такой системой радиоэлектронной защиты получают гораздо больше возможностей для маневров над вражеской территорией, где установлены системы противовоздушной обороны.

"Контроль над электромагнитным спектром является необходимым условием для информационного превосходства и, следовательно, для успеха военных миссий и защиты своих солдат. Kalaetron Attack также позволяет помешать противнику использовать этот спектр — например, для противовоздушной обороны", — заявил Селия Пелаз, директор по стратегии Hensoldt.

Система Kalaetron Attack является частью цифрового семейства продуктов Kalaetron компании Hensoldt, которые используется в системах самозащиты и разведки сигналов в вооруженных силах Германии. Методы подавления радаров объединяют с "новейшими подходами" Edge AI — это технология, позволяющая ИИ работать локально, то есть без обязательной связи с центральным сервером или облачной системой. Это делает обработку данных независимой от глобальных сетей, а также исключает возможность удаленного взлома системы.

Ранее Селия Пелаз рассказала, что современные радары комплексов ПВО и боевых самолетов имеют широкий диапазон частот и могут быстро переключаться между ними за доли секунды, поэтому "заглушить" их очень сложно. Однако инженеры компании-производителя смогли увеличить мощность излучателя, чтобы Kalaetron Attack принимал весь электромагнитный спектр за счет единственного канала. Это позволяет использовать устройство как для пассивной защиты самолета, так и для активного подавления вражеских сигналов.

Как писали на днях, ВСУ получит от НАТО системы для борьбы с российскими дронами. Известно, в что в последнее время страны-участники Североатлантического альянса активно разрабатывают и тестируют подобные технологии. В январе началось тестирование открытой программной архитектуры SAPIENT, которая может объединять воедино разные датчики и системы.

Сообщалось также, что компания Blighter передаст Украине "умные" радары для борьбы с дронами РФ. Она может фиксировать до 700 разных целей в пределах 20 км благодаря сканирующей решетке-антенне, а также отличать беспилотники от птиц.