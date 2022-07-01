Засліпити ППО: у Німеччині випробували інноваційну "глушилку" для військових радарів зі ШІ

"Розумна" система фіксує джерела загроз і створює перешкоди точно спрямованими сигналами. Її можна встановлювати на літаки й інший бойовий транспорт.

Німецька компанія Hensoldt провела масштабні випробування нової системи радіоелектронних перешкод за назвою Kalaetron Attack, призначеної для боротьби з радарами. Подробиці вона повідомила в пресрелізі на офіційному сайті.

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Як запевняє розробник, випробування показали високу ефективність Kalaetron Attack проти радарів протиповітряної оборони різних типів, зокрема новітніх систем. Обладнання дозволяє фіксувати комплекси радіоелектронної боротьби та створювати перешкоди у їх роботі за допомогою точно спрямованих сигналів. Вбудований штучний інтелект аналізує джерела загроз і швидко їх класифікує, опрацьовуючи великі обсяги даних.

Kalaetron Attack також обладнаний широкосмуговим цифровим датчиком і "глушилкою" з електронним керуванням. Розробники надрукували металеві деталі на 3D-принтері та завдяки цьому отримали компактну конструкцію у вигляді капсули, яку можна легко встановити на наземний, морський чи повітряний транспорт. Наприклад, літаки Eurofighter або ECR Tornado з такою системою радіоелектронного захисту отримують набагато більше можливостей для маневрів над ворожою територією, де встановлені системи протиповітряної оборони.

"Контроль над електромагнітним спектром є необхідною умовою для інформаційної переваги й, отже, для успіху військових місій і захисту своїх солдат. Kalaetron Attack також дозволяє завадити противнику використовувати цей спектр — наприклад, для протиповітряної оборони", — заявила Селія Пелаз, директорка зі стратегії Hensoldt.

Система Kalaetron Attack є частиною цифрового сімейства продуктів Kalaetron компанії Hensoldt, які використовуються в системах самозахисту та розвідки сигналів у збройних силах Німеччини. Методи придушення радарів поєднують з "новими підходами" Edge AI — це технологія, що дозволяє ШІ працювати локально, тобто без обов'язкового зв'язку з центральним сервером або хмарною системою. Це робить обробку даних незалежною від глобальних мереж, а також заперечує можливість віддаленого злому системи.

Раніше Селія Пелаз розповіла, що сучасні радари комплексів ППО та бойових літаків мають широкий діапазон частот і можуть швидко перемикатися між ними за частки секунди, тому "заглушити" їх дуже складно. Однак інженери компанії-виробника змогли збільшити потужність випромінювача, щоб Kalaetron Attack приймав весь електромагнітний спектр за рахунок єдиного каналу. Це дозволяє використовувати пристрій для пасивного захисту літака, так і для активного придушення ворожих сигналів.

Як писали днями, ЗСУ отримає від НАТО системи для боротьби з російськими дронами. Відомо, що останнім часом країни-учасники Північноатлантичного альянсу активно розробляють і тестують подібні технології. У січні почалося тестування відкритої програмної архітектури SAPIENT, яка може об'єднувати різні датчики і системи.

Повідомлялося також, що компанія Blighter передасть Україні "розумні" радари для боротьби з дронами РФ. Вона може фіксувати до 700 різних цілей в межах 20 км завдяки решітці-антені, що сканують, а також відрізняти безпілотники від птахів.