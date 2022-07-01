Засліпити ППО: у Німеччині випробували інноваційну "глушилку" для військових радарів зі ШІ
"Розумна" система фіксує джерела загроз і створює перешкоди точно спрямованими сигналами. Її можна встановлювати на літаки й інший бойовий транспорт.
Німецька компанія Hensoldt провела масштабні випробування нової системи радіоелектронних перешкод за назвою Kalaetron Attack, призначеної для боротьби з радарами. Подробиці вона повідомила в пресрелізі на офіційному сайті.
Як запевняє розробник, випробування показали високу ефективність Kalaetron Attack проти радарів протиповітряної оборони різних типів, зокрема новітніх систем. Обладнання дозволяє фіксувати комплекси радіоелектронної боротьби та створювати перешкоди у їх роботі за допомогою точно спрямованих сигналів. Вбудований штучний інтелект аналізує джерела загроз і швидко їх класифікує, опрацьовуючи великі обсяги даних.
Kalaetron Attack також обладнаний широкосмуговим цифровим датчиком і "глушилкою" з електронним керуванням. Розробники надрукували металеві деталі на 3D-принтері та завдяки цьому отримали компактну конструкцію у вигляді капсули, яку можна легко встановити на наземний, морський чи повітряний транспорт. Наприклад, літаки Eurofighter або ECR Tornado з такою системою радіоелектронного захисту отримують набагато більше можливостей для маневрів над ворожою територією, де встановлені системи протиповітряної оборони.
"Контроль над електромагнітним спектром є необхідною умовою для інформаційної переваги й, отже, для успіху військових місій і захисту своїх солдат. Kalaetron Attack також дозволяє завадити противнику використовувати цей спектр — наприклад, для протиповітряної оборони", — заявила Селія Пелаз, директорка зі стратегії Hensoldt.
Система Kalaetron Attack є частиною цифрового сімейства продуктів Kalaetron компанії Hensoldt, які використовуються в системах самозахисту та розвідки сигналів у збройних силах Німеччини. Методи придушення радарів поєднують з "новими підходами" Edge AI — це технологія, що дозволяє ШІ працювати локально, тобто без обов'язкового зв'язку з центральним сервером або хмарною системою. Це робить обробку даних незалежною від глобальних мереж, а також заперечує можливість віддаленого злому системи.
Раніше Селія Пелаз розповіла, що сучасні радари комплексів ППО та бойових літаків мають широкий діапазон частот і можуть швидко перемикатися між ними за частки секунди, тому "заглушити" їх дуже складно. Однак інженери компанії-виробника змогли збільшити потужність випромінювача, щоб Kalaetron Attack приймав весь електромагнітний спектр за рахунок єдиного каналу. Це дозволяє використовувати пристрій для пасивного захисту літака, так і для активного придушення ворожих сигналів.
Як писали днями, ЗСУ отримає від НАТО системи для боротьби з російськими дронами. Відомо, що останнім часом країни-учасники Північноатлантичного альянсу активно розробляють і тестують подібні технології. У січні почалося тестування відкритої програмної архітектури SAPIENT, яка може об'єднувати різні датчики і системи.
Повідомлялося також, що компанія Blighter передасть Україні "розумні" радари для боротьби з дронами РФ. Вона може фіксувати до 700 різних цілей в межах 20 км завдяки решітці-антені, що сканують, а також відрізняти безпілотники від птахів.