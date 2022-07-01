Заиграл гимн РФ: российские хакеры взломали сайт телеканала "Дом" (видео)

Киберпреступники из группировки XakNet Team разместили изображение флага России в эфире трансляции украинского госканала. Далее они пустили текст гимна на русском и английском языках.

Российские хакеры из группировки XakNet Team взломали трансляцию украинского государственного телеканала "Дом" и пустили трансляцию гимна России. Видеофрагмент появился в российских telegram-каналах.

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"Система сломана, онлайн-эфир сорван, на экранах и в динамиках — гимн Российской Федерации", – прокомментировали пропагандисты.

Во время звучания гимна хакеры разместили изображение флага России и пустили текст гимна на русском и английском языках.

[ + – ] Сейчас сайт телеканала "Дом" не открывается

"Учитывая то, что канал создавался для вещания на неподконтрольных территориях Украины с целью "возвращения жителей оккупированных территорий к культурной, политической и общественной повестке дня Украины" – наконец, там начали крутить правильный и приятный зрителям контент", – отреагировали хакеры.

Сейчас сайт телеканала не открывается, при попытке войти появляется ошибка "отказано в доступе".

Напомним, что ранее участник группировки Anonymous, скрывающийся под псевдонимом Spid3r, рассказал, как взломы и санкции против РФ подрывают ее киберсистему.

Недавно жительница Харькова помогла хакерам получить личные данные миллионов россиян. Девушка устроилась на работу в российскую компанию.

В "Сбербанке" РФ заявляли, что после начала войны в Украине хакеры украли данные 65 млн россиян. С помощью DDoS-атак они нарушили работу веб-сервисов 87 крупных компаний из страны-агрессора.