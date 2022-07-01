Заграв гімн РФ: російські хакери зламали сайт телеканалу "Дом" (відео)

Кіберзлочинці з угрупування XakNet Team розмістили зображення прапора Росії в ефірі трансляції українського держканалу. Далі вони пустили текст гімну російською та англійською мовами.

Російські хакери з угрупування XakNet Team зламали трансляцію українського державного телеканалу "Дом" і пустили трансляцію гімну Росії. Відеофрагмент з'явився у російських telegram-каналах.

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"Система зламана, онлайн-ефір зірвано, на екранах і в динаміках — гімн Російської Федерації", — прокоментували пропагандисти.

Під час звучання гімну хакери розмістили зображення прапора Росії та пустили текст гімну російською та англійською мовами.

[ + – ] Наразі сайт телеканалу "Дом" не відкривається

"З огляду на те, що канал створювався для мовлення на непідконтрольних територіях України з метою "повернення мешканців окупованих територій до культурного, політичного та суспільного порядку денного України" — нарешті, там почали крутити правильний і приємний глядачам контент", — відреагували хакери.

Зараз сайт телеканалу не відкривається, під час спроби увійти з'являється помилка "відмовлено у доступі".

Нагадаємо, що раніше учасник угруповання Anonymous, який ховається під псевдонімом Spid3r, розповів, як зломи та санкції проти РФ підривають її кіберсистему.

Нещодавно мешканка Харкова допомогла хакерам отримати особисті дані мільйонів росіян. Дівчина влаштувалася на роботу до російської компанії.

У "Сбербанку" РФ заявляли, що після початку війни в Україні хакери вкрали дані 65 млн росіян. За допомогою DDoS-атак вони порушили роботу вебсервісів 87 великих компаній з країни-агресора.