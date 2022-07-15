Apple может удалить приложение "Русский корабль иди на..." за данные о погибших россиянах

Украинские разработчики создали аппс, позволяющий отслеживать данные о гибели российских солдат. Apple считает такой контент неприемлемым.

Украинская IT-компания Alty запустила приложение под названием "РКИН" (аббревиатура, образованная от фразы украинских пограничников с острова Змеиный: "Русский корабль иди на…"), которое ведет учет потерь российских войск в Украине на основе данных из открытых источников. Однако компания Apple может удалить приложение из своего магазина App Store, если в нем и в дальнейшем будет публиковаться информацию о погибших в Украине россиянах. Об этом сообщает "Бабель".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Разработчики из Alty создали виджет, который позволяет отслеживать данные о гибели российских солдат непосредственно с рабочего стола. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, система рассылает push-уведомления, есть опция отправки доната для ВСУ.

[ + – ] Приложение с данными о поретях ВС РФ

Во время проверки "РКИН" в App Store представители Apple потребовали удалить информацию о погибших российских солдатах. Разработчики этой мониторинговой системы утверждают, что информация, которую пользователи могут видеть в приложении, поступает из официальных источников, в частности, от Генштаба ВСУ. Создатели приложения говорят, что не публикуют контент "не для слабонервных", например снимки тел погибших. Но, несмотря на все заверения, модераторы App Store настаивают, что данные о потерях российских войск публиковать запрещено, угрожая в противном случае удалить приложение для iPhone, iPad и других гаджетов компании.

[ + – ] Приложение располагает данными о потерях ВС РФ

Украинская компания-разработчик рассчитывает, что зарубежные СМИ и представители американских властей помогут решить возникшую проблему.

По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли в Украине около 38 тыс. человек. Официальная информация о потерях Украины не разглашается, однако, по словам министра обороны Алексея Резникова, пик пришелся на май, когда в день погибали около 100 бойцов ВСУ и 300-400 получали ранения. ВС РФ также не разглашает реальные данные о смертях среди военнослужащих, отправленных в Украину.

Напомним, что, по данным Европола, западное оружие из Украины попадает в руки преступных группировок. При этом в Украине официально называют такую информацию одной из составляющих российской информационной войны.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если Россия высадит десант на побережье Черного моря. Благодаря наличию ракет Harpoon украинские берега теперь защищены больше. Новые ракеты ВСУ уничтожают склады с оружием и командные пункты ВС РФ. Ракеты HIMARS, которые есть на вооружении ВСУ, могут бить на расстояние до 84 км. При этом ведутся переговоры о поставках ракет ATCAMS дальностью 300 км.