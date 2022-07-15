Apple може видалити програму "Російський корабель іди на..." за дані про загиблих росіян

Українські розробники створили додаток, що дозволяє відстежувати дані про загибель російських солдатів. Apple вважає такий контент неприйнятним.

Українська IT-компанія Alty запустила додаток під назвою "РКІН" (абревіатура, утворена від фрази українських прикордонників з острова Зміїний: "Російський корабель іди на…"), який веде облік втрат російських військ в Україні на основі даних із відкритих джерел. Проте компанія Apple може видалити програму зі свого магазину App Store, якщо в ній і надалі публікуватимуть інформацію про загиблих в Україні росіян. Про це повідомляє "Бабель".

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Розробники з Alty створили віджет, що дозволяє відстежувати дані про загибель російських солдатів безпосередньо з робочого столу. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, система розсилає push-сповіщення, є опція надсилання донату для ЗСУ.

[ + – ] Додаток з даними про втрати ЗС РФ

Під час перевірки "РКІН" в App Store представники Apple вимагали видалити інформацію про загиблих російських солдатів. Розробники цієї моніторингової системи стверджують, що інформація, яку користувачі можуть бачити у додатку, надходить з офіційних джерел, зокрема, від Генштабу ЗСУ. Творці програми кажуть, що не публікують контент "не для людей зі слабкими нервами", наприклад знімки тіл загиблих. Але, попри всі запевнення, модератори App Store наполягають, що дані про втрати російських військ публікувати заборонено, погрожуючи видалити програму для iPhone, iPad та інших гаджетів компанії.

[ + – ] Додаток має у своєму розпорядженні дані про втрати ЗС РФ

Українська компанія-розробник розраховує, що закордонні ЗМІ та представники американської влади допоможуть розв'язати проблему.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні близько 38 тис. людей. Офіційна інформація про втрати України не розголошується, однак, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, пік припав на травень, коли за день гинули близько 100 бійців ЗСУ та 300-400 отримували поранення. ЗС РФ також не розголошує реальних даних про смерті серед військовослужбовців, відправлених в Україну.

Нагадаємо, що, за даними Європолу, західна зброя з України потрапляє до рук злочинних угруповань. Водночас в Україні офіційно називають таку інформацію однією зі складових російської інформаційної війни.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо Росія висадить десант на узбережжя Чорного моря. Завдяки наявності ракет Harpoon українські береги наразі захищені більше. Нові ракети ЗСУ знищують склади зі зброєю та командні пункти ЗС РФ. Ракети HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ, можуть бити на відстань до 84 км. Разом з тим тривають переговори щодо постачання ракет ATCAMS дальністю 300 км.