Ученые "оживили" трупы пауков, чтобы сделать из них роботов (видео)

Технология "некроботикс" в будущем может применяться в области микроэлектроники.

Американские ученые разработали метод использования настоящих мертвых пауков для захвата мелких предметов. Подробности сообщило медиа newatlas.com.

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В отличие от млекопитающих, которые двигают конечностями, растягивая и сокращая мышцы, пауки двигают ногами за счет гидравлического давления. Просома (головогрудь, — ред.) этих членистоногих посылает кровь в ноги, что заставляет их вытягиваться. Когда кровяное давление ослабевает, ноги сгибаются.

Профессор Дэниел Престон и аспирантка Фэй Яп из Техасского университета Райса решили проверить, могут ли они спровоцировать такие движения у мертвых пауков-волков. Процесс начался с эвтаназии паука, после чего в его просому ввели медицинскую иглу. Затем в точку введения добавили каплю клея, чтобы зафиксировать иглу. С помощью шприца, прикрепленного к игле, закачали небольшое количество воздуха в просому, что и заставило двигаться ноги паука. Когда воздух вытянули из просомы, ноги поджались. В ходе тестов технологии "некроботикс", пауки смогли захватывать и поднимать грузы на 130% тяжелее их собственного веса.

По словам исследователей, один паук выдерживает около 1000 циклов вытягивания/поджатия ног, прежде чем его ткани начинают деградировать. Ученые считают, что полимерное покрытие может увеличить срок службы.

Технология некроботикс может иметь практическое применение.

"Сортировка или перемещение микрообъектов, сборка микроэлектроники — тут бы пригодились наши пауки", — сказал Престон. "Кроме того, сами пауки биоразлагаемые, поэтому мы не загрязняем окружающую среду нашими "роботами".

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