Вчені "оживили" трупи павуків, щоб зробити з них роботів (відео)
Технологію "некроботикс" у майбутньому можна застосовувати у галузі мікроелектроніки.
Американські вчені розробили метод використання справжніх мертвих павуків для захоплення дрібних предметів. Подробиці повідомило медіа newatlas.com.
На відміну від ссавців, які рухають кінцівками, розтягуючи та скорочуючи м'язи, павуки рухають ногами завдяки гідравлічному тиску. Просома (головогруди, — ред.) цих членистоногих посилає кров у ноги, що змушує їх витягуватись. Коли кров'яний тиск слабшає, ноги згинаються.
Професор Деніел Престон та аспірантка Фей Яп із Техаського університету Райса вирішили перевірити, чи можуть вони спровокувати такі рухи у мертвих павуків-вовків. Процес почався з евтаназії павука, після чого в його просому ввели медичну голку. Потім у точку введення додали краплю клею, щоб зафіксувати голку. За допомогою шприца, прикріпленого до голки, закачали невелику кількість повітря в просому, що й змусило павука рухатися ноги. Коли повітря витягли з просоми, ноги підібгалися. Під час тестів технології "некроботикс", павуки змогли захоплювати і підіймати вантажі на 130% важчі за їхню власну вагу.
За словами дослідників, один павук витримує близько 1000 циклів витягування/підтискання ніг, перш ніж його тканини починають деградувати. Вчені вважають, що полімерне покриття може збільшити термін служби.
Технологія некроботиксу може мати практичне застосування.
"Сортування або переміщення мікрооб'єктів, складання мікроелектроніки — тут у пригоді наші павуки", — сказав Престон. "Крім того, самі павуки біорозкладаються, тому ми не забруднюємо навколишнє середовище нашими "роботами".
Фокус повідомляв про те, що в Росії робот, який грав у шахи з дитиною, зламав йому палець.
Також інформували про те, що американський учений заявив ніби ШІ має свідомість. Після скандалу з топменеджментом його звільнили з компанії-розробника, якою є Google.
Писали також про розробку плазмового робота для копання тунелів. Бот розщеплює породу, перетворюючи її на пил, і таким чином "бурить" поверхню.