Вчені "оживили" трупи павуків, щоб зробити з них роботів (відео)

Технологію "некроботикс" у майбутньому можна застосовувати у галузі мікроелектроніки.

Американські вчені розробили метод використання справжніх мертвих павуків для захоплення дрібних предметів. Подробиці повідомило медіа newatlas.com.

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На відміну від ссавців, які рухають кінцівками, розтягуючи та скорочуючи м'язи, павуки рухають ногами завдяки гідравлічному тиску. Просома (головогруди, — ред.) цих членистоногих посилає кров у ноги, що змушує їх витягуватись. Коли кров'яний тиск слабшає, ноги згинаються.

Професор Деніел Престон та аспірантка Фей Яп із Техаського університету Райса вирішили перевірити, чи можуть вони спровокувати такі рухи у мертвих павуків-вовків. Процес почався з евтаназії павука, після чого в його просому ввели медичну голку. Потім у точку введення додали краплю клею, щоб зафіксувати голку. За допомогою шприца, прикріпленого до голки, закачали невелику кількість повітря в просому, що й змусило павука рухатися ноги. Коли повітря витягли з просоми, ноги підібгалися. Під час тестів технології "некроботикс", павуки змогли захоплювати і підіймати вантажі на 130% важчі за їхню власну вагу.

За словами дослідників, один павук витримує близько 1000 циклів витягування/підтискання ніг, перш ніж його тканини починають деградувати. Вчені вважають, що полімерне покриття може збільшити термін служби.

Технологія некроботиксу може мати практичне застосування.

"Сортування або переміщення мікрооб'єктів, складання мікроелектроніки — тут у пригоді наші павуки", — сказав Престон. "Крім того, самі павуки біорозкладаються, тому ми не забруднюємо навколишнє середовище нашими "роботами".

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