Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве

Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков подозреваются в организации схемы Понци.

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выдвинула обвинения 11-ти людям, в том числе и гражданам России. Им инкриминируют участие в создании финансовой пирамиды Forsage, сообщает rbc.ru.

Регулятор сообщил, что группа из 11-ти человек, в составе которой были граждане РФ, обманом заполучили сумму в $300 млн. Именно столько денег вложили инвесторы в крипто-проект Forsage. Во главе группы стояли Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков. Они "брали в оборот" мелких инвесторов, предлагая им заключать контракты через блокчейны сетей Ethereum, Tron и Binance. На данный момент известно, что некоторые мошенники проживают в России, кто-то в Грузии, США и Индонезии. В SEC также акцентировали внимание на том, что в схему Понци были вовлечены миллионы людей по всему миру.

"Forsage уже более двух лет работает как финансовая пирамида, в которой инвесторы получают прибыль, привлекая других. Forsage также использовала активы новых инвесторов для выплат старым инвесторам, что типично для схемы Понци", — говорится в документе.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин и в марте 2021 года Комиссар по ценным бумагам и страхованию Монтаны предприняли ряд действий против Forsage, организаторы продолжали продвигать свою схему.

"Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, "спрятав" свои схемы за смарт-контрактами и ​​блокчейнами", — прокомментировала Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC.

Ранее мы сообщали о том, что мошенница в сфере криптовалют Ружа Игнатова была внесена ФБР в список самых разыскиваемых преступников. Ранее ни один крипто-мошенник не удостаивался такой "чести".

Фокус также рассказывал, какие схемы организовывают мошенники в области криптовалют.