Вкрали $300 млн: кількох громадян РФ звинуватили у крипто-шахрайстві

Володимир Охотников, Михайло Сергєєв та Сергій Маслаков звинувачуються в організації схеми Понці.

SEC (Комісія з цінних паперів та бірж США) висунула звинувачення 11 людям, зокрема і громадянам Росії. Їм інкримінують участь у створенні фінансової піраміди Forsage, повідомляє rbc.ru.

Регулятор повідомив, що група з 11 осіб, у складі якої були громадяни РФ, обманом придбали суму $300 млн. Саме стільки грошей вклали інвестори в крипто-проєкт Forsage. На чолі групи стояли Володимир Охотников, Джейн Доу, вона ж Лола Феррарі, Михайло Сергєєв, Сергій Маслаков. Вони "брали в обіг" дрібних інвесторів, пропонуючи їм укладати контракти через блокчейни мереж Ethereum, Tron та Binance. Зараз відомо, що деякі шахраї проживають у Росії, хтось у Грузії, США та Індонезії. У SEC також акцентували на тому, що до схеми Понці залучено мільйони людей по всьому світу.

"Forsage вже понад два роки працює як фінансова піраміда, в якій інвестори отримують прибуток, залучаючи інших. Forsage також використала активи нових інвесторів для виплат старим інвесторам, що є типовим для схеми Понці", — йдеться в документі.

Попри те, що у вересні 2020 року Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін і в березні 2021 року Комісар з цінних паперів та страхування Монтани здійснили низку дій проти Forsage, організатори продовжували просувати свою схему.

"Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, "заховавши" свої схеми за смартконтрактами та блокчейнами", — прокоментувала Керолін Велшханс, виконуюча обов'язки начальника відділу криптоактивів та кіберпідрозділу SEC.

Раніше ми повідомляли про те, що шахрайка у сфері криптовалют Ружа Ігнатова була внесена ФБР до списку злочинців, які найбільше розшукуються. Раніше жоден крипто-шахрай не удостоювався такої "честі".

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