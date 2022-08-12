Житель США провел Интернет вместо провайдеров и получил от государства $2,6 млн

Сначала Джаред Маух подключил высокоскоростной Интернет себе, а затем решил помочь соседям и выбил финансирование.

Житель штата Мичиган Джаред Маух создал собственную компанию-провайдера и получил от правительства США $2,6 млн на расширение. Его историю рассказало издание Ars Technica.

Как ранее писали, Джаред Маух поселился в американской глубинке и захотел провести высокоскоростной Интернет к своему дому в городке Скио. В 2002 году он получил DSL-линию со скоростью 1,5 Мбит/с, что по тем временам было весьма неплохо, но время шло, а ситуация не менялась. Мужчина обратился к местному провайдеру Comcast с просьбой провести оптоволоконный кабель, а компания оценила свои услуги в $50 тыс.

Тогда Джаред основал собственную компанию Washtenaw Fiber Properties LLC, нанял подрядчика и протянул линию к своему дому, а также принялся подключать к ней своих соседей. Всего он потратил около $145 тысяч, большинство из этих денег ушло на рытье траншей и прокладку трубопровода. Американец планировал отбить вложения, предлагая свои услуги другим пользователям по рыночным тарифам.

По состоянию на январь 2022 года Washtenaw Fiber Properties LLC обслуживала около 30 домов, теперь же у нее около 70 клиентов. Джаред Маух решил увеличить базу до 600, и попросил деньги на расширение у государства. В итоге он получил финансирование из государственного и местного фондов в рамках программы по обеспечению Интернетом удаленных населенных пунктов.

В мае Джаред Маух подписал с округом Ваштено контракт, по условиям которого обязался подключить 417 адресов в районах Фридом, Лима, Лоди и Скио. Точная сумма финансирования составляет $2 618 958,03, в свою очередь, подрядчик должен обеспечить местным жителям безлимитный Интернет со скоростью 100 Мбит/с за $55 в месяц и 1 Гбит/с за $79. Мужчина рассказал журналистам, что его оптоволоконные кабели протягиваются на 14 миль (22,5 км), но нужно проложить еще 38 миль (около 61 км).

Есть как минимум два дома, к которым линию нужно тянуть на расстояние около 800 метров — это обойдется примерно по $30 тыс. в каждом случае. В своих чеках Джаред не выставляет дополнительные сборы, как это делают другие провайдеры, кроме того, участвует в Программе доступного подключения Федеральной комиссии по связи, которая предоставляет субсидии в размере $30 долларов в месяц для малоимущих граждан. По словам предпринимателя, он также предоставляет бесплатный Интернет со скоростью 250 Мбит/с церкви, у которой ранее были проблемы с сервисом Comcast, а также предоставил транзитные соединения к паре вышек сотовой связи для крупного оператора мобильной связи.

[ + – ] Оптоволокнные кабели Джареда Мауха Фото: arstechnica.com

Создатель компании поделился, что в итоге кабели будут пролегать через 596 потенциальных клиентов, а плата за подключение обычно составляет $199. Контракт предусматривает, что все выделенные деньги будут потрачены до 2024 года, а проект завершится к концу 2026 года. Джаред Маух рассчитывает проложить половину своей оптоволоконной линии до конца 2022 года, а оставшуюся часть — к концу 2023 года.

"Я строю по некоторым адресам, охваченным другими грантовыми программами, но, скорее всего, я буду первым, кто начнет строить в этих районах", — поделился он.

Ране в США разработали самодельный Интернет, независимый от властей. Сеть из проводов и палок предлагают быстро разворачивать на столбах или деревьях в случае отключения сигнала во время акций протестов или стихийных бедствий.

Позже другая группа исследователей придумала, как создать независимый уличный Интернет, вдохновившись бактериями. Они собрали антенны из обычных зонтов, которые передают WiFi-сигналы на большие расстояния.