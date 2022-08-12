Житель США провів інтернет замість провайдерів і отримав від держави $2,6 млн

Спочатку Джаред Маух підключив високошвидкісний інтернет собі, а потім вирішив допомогти сусідам і вибив фінансування.

Житель штату Мічиган Джаред Маух створив власну компанію-провайдера й отримав від уряду США $2,6 млн на розширення. Його історію розповіло видання Ars Technica.

Як раніше писали, Джаред Маух оселився в американській глибинці та захотів провести високошвидкісний інтернет до свого будинку в містечку Скіо. У 2002 році він отримав DSL-лінію зі швидкістю 1,5 Мбіт/с, що на ті часи було дуже непогано, але час минав, а ситуація не змінювалася. Чоловік звернувся до місцевого провайдера Comcast із проханням провести оптоволоконний кабель, а компанія оцінила свої послуги в $50 тис.

Тоді Джаред заснував власну компанію Washtenaw Fiber Properties LLC, найняв підрядника та протягнув лінію до свого будинку, а також почав підключати до неї своїх сусідів. Загалом він витратив близько $145 тисяч, більшість із цих грошей пішли на копання траншей і прокладання трубопроводу. Американець планував відбити вкладення, пропонуючи свої послуги іншим користувачам за ринковими тарифами.

Станом на січень 2022 року Washtenaw Fiber Properties LLC обслуговувала близько 30 будинків, тепер у неї близько 70 клієнтів. Джаред Маух вирішив збільшити базу до 600 і попросив гроші на розширення в держави. У результаті він отримав фінансування з державного та місцевого фондів у межах програми забезпечення інтернетом віддалених населених пунктів.

У травні Джаред Маух підписав із округом Ваштено контракт, за умовами якого зобов'язався підключити 417 адрес у районах Фрідом, Ліма, Лоді та Скіо. Точна сума фінансування становить $2 618 958,03, зі свого боку, підрядник має забезпечити місцевим жителям безлімітний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с за $55 на місяць і 1 Гбіт/с за $79. Чоловік розповів журналістам, що його оптоволоконні кабелі простягаються на 14 миль (22,5 км), але потрібно прокласти ще 38 миль (близько 61 км).

Є як мінімум два будинки, до яких лінію потрібно тягнути на відстань близько 800 метрів — це коштуватиме приблизно $30 тис. у кожному випадку. У своїх чеках Джаред не виставляє додаткові збори, як це роблять інші провайдери, крім того, бере участь у Програмі доступного підключення Федеральної комісії зв'язку, яка надає субсидії в розмірі $30 доларів на місяць для незаможних громадян. За словами підприємця, він також надає безплатний інтернет зі швидкістю 250 Мбіт/с церкві, яка раніше мала проблеми із сервісом Comcast, а також надала транзитні з'єднання до пари вишок стільникового зв'язку для великого оператора мобільного зв'язку.

[ + – ] Оптоволокнові кабелі Джареда Мауха Фото: arstechnica.com

Автор компанії поділився, що в результаті кабелі пролягатимуть через 596 потенційних клієнтів, а плата за підключення зазвичай становить $199. Контракт передбачає, що всі виділені гроші буде витратять до 2024 року, а проєкт завершиться до кінця 2026 року. Джаред Маух розраховує прокласти половину своєї оптоволоконної лінії до кінця 2022 року, а частину, що залишилася, — до кінця 2023 року.

"Я будую за деякими адресами, охопленими іншими грантовими програмами, але, швидше за все, буду першим, хто почне будувати в цих районах", — поділився він.

Раніше в США розробили саморобний інтернет, незалежний від влади. Мережу з дротів і палиць пропонують швидко розгортати на стовпах чи деревах у разі відключення сигналу під час акцій протестів чи стихійних лих.

Пізніше інша група дослідників вигадала, як створити незалежний вуличний інтернет, надихнувшись бактеріями. Вони зібрали антени зі звичайних парасольок, які передають WiFi-сигнали на великі відстані.