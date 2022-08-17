Ученые разработали анти-стелс-радар, который можно принять за вешалку для сушки одежды

Устройство можно установить где угодно, и никто не обратит на него внимания.

Китайские ученые из Национальной лаборатории обработки радиолокационных сигналов Университета Сидянь разработали анти-стелс-радар, который можно было бы легко установить практически в любом месте, например на крыше жилого дома. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Радарным системам требуется большая антенна, чтобы уловить слабую сигнатуру самолетов-невидимок, которые используют технологии для блокировки или отклонения сигналов радара — стелс. Однако новая компактная система, созданная китайскими разработчиками, как заявляется, может обнаружить военную технику, как бы она ни "пряталась".

"Точность обнаружения можно повысить за счет увеличения апертуры антенны, однако это снизит мобильность и срок функционирования автономной системы радара", — написал профессор Ян Минглей в статье, опубликованной в отечественном рецензируемом журнале Modern Radar.

Американские журналисты сомневаются, что такой радар действительно создан. Как бы там ни было, никаких подробностей о нем нет, равно как изображений и технических характеристик.

Отметим, что технология стелс предполагает принятие различных мер для снижения заметности военной техники (например, истребителей и БПЛА). Устройства, созданные с учетом требований стелс имеют определенную форму, покрываются материалами, поглощающими радиосигналы. Также они не заметны или малозаметны в радиолокационном и инфракрасном спектрах обнаружения.

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