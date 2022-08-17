Учені розробили антистелс-радар, який можна сприйняти за вішалку для сушіння одягу

Пристрій можна встановити будь-де, і ніхто не зверне на нього уваги.

Китайські вчені з Національної лабораторії обробки радіолокаційних сигналів Університету Сідянь розробили антистелс-радар, який можна було б легко встановити практично в будь-якому місці, наприклад, на даху житлового будинку. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Радарним системам потрібна велика антена, щоб вловити слабку сигнатуру літаків-невидимок, які використовують технології блокування або відхилення сигналів радара — стелс. Однак нова компактна система, створена китайськими розробниками, як заявляється, може зафіксувати військову техніку, хоч би як вона "ховалася".

"Точність виявлення можна підвищити за рахунок збільшення апертури антени, проте це знизить мобільність і термін функціонування автономної системи радара", — написав професор Ян Мінглей у статті, опублікованій у вітчизняному рецензованому журналі Modern Radar.

Американські журналісти сумніваються, що такий радар справді створений. Як би там не було, ніяких подробиць про нього немає, як зображень і технічних характеристик.

Зазначимо, що технологія стелс передбачає вжиття різних заходів для зниження помітності військової техніки (наприклад, винищувачів та БПЛА). Пристрої, створені з урахуванням вимог стелс, мають певну форму, покриваються матеріалами, що поглинають радіосигнали. Також вони не помітні або малопомітні в спектрі радіолокації та інфрачервоного виявлення.

Ми повідомляли сьогодні, що в Росії створили вертоліт-безпілотник. Як заявляється, його не буде поставлено на озброєння в ЗС РФ.

Фокус інформував і про те, що росіяни показали на виставці "Армія 2022" підводний човен-розвідник. Пристрій нібито працює автономно й може занурюватись на глибину 6 км.