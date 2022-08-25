Уроки о фейках: YouTube предупредил пользователей о нововведении

В Google решили показывать специальные рекламные ролики в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы развенчать среди местных жителей мифы о беженцах из Украины.

YouTube планирует показывать пользователям рекламу, которая будет информировать их с методами дезинформации, о чем пишет BBC.

В материале сказано, что такое решение было принято после успешного окончания эксперимента ученых из Кембриджского университета. Исследование проводилось на заказ компании Google. Оно будет позже опубликовано в журнале Science Advances.

Сообщается, что специальную рекламу будут показывать пользователям из Словакии, Чехии и Польши, чтобы бороться с фейками о беженцах из Украины.

В заявлении Google сказано, что исследование показало "захватывающие" результаты того, как социальные сети могут активно препятствовать распространению дезинформации.

Как рассказал журналистам один из авторов исследования Джон Рузенбек, работа была направлена на снижение вероятности того, что кого-то в чем-то убедит дезинформация.

Как проводилось исследование?

Работа ученых была основана на развивающейся области исследований под названием "предварительная распродажа", в которой изучается, как можно развенчать дезинформацию, показывая людям, как она работает, до того, как они ее увидят.

В ходе эксперимента рекламу показали 5,4 млн человек, 22 000 из которых впоследствии были опрошены.

Посмотрев пояснительные видеоролики, исследователи обнаружили:

улучшение способности респондентов определять методы дезинформации

повышенную способность отличать заслуживающий доверия контент от ненадежного

улучшенную способность решать, делиться ли контентом или нет

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