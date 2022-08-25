Уроки про фейки: YouTube попередив користувачів про нововведення

У Google вирішили показувати спеціальні рекламні ролики в країнах Східної та Центральної Європи, щоб розвінчати серед місцевих мешканців міфи про біженців з України.

YouTube планує показувати користувачам рекламу, яка інформуватиме їх із методами дезінформації, про що пише BBC.

У матеріалі сказано, що таке рішення було ухвалено після успішного закінчення експерименту вчених із Кембриджського університету. Дослідження проводилося на замовлення компанії Google. Воно буде пізніше опубліковано у журналі Science Advances.

Повідомляється, що спеціальну рекламу показуватимуть користувачам зі Словаччини, Чехії та Польщі, щоб боротися з фейками про біженців з України.

У заяві Google сказано, що дослідження показало "захоплюючі" результати того, як соціальні мережі можуть активно перешкоджати поширенню дезінформації.

Як розповів журналістам один із авторів дослідження Джон Рузенбек, робота була спрямована на зниження ймовірності того, що когось у чомусь переконає дезінформація.

Як проводилося дослідження?

Робота вчених була заснована на області досліджень, що розвивається, під назвою "попередній розпродаж", в якій вивчається, як можна розвінчати дезінформацію, показуючи людям, як вона працює, до того, як вони її побачать.

У ході експерименту рекламу показали 5,4 млн осіб, 22 тисячі з яких згодом були опитані.

Подивившись пояснювальні відеоролики, дослідники виявили:

покращення здатності респондентів визначати методи дезінформації

підвищену здатність відрізняти заслуговує на довіру контент від ненадійного

покращену здатність вирішувати, чи ділитися контентом чи ні

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