Сбили два дрона армии РФ: военные объяснили взрывы под Черниговом

Предполагается, что украинцы лишили противника еще двух разведывательных БПЛА "Орлан".

В День Независимости, 24 августа, украинские военные сбили два российских беспилотника в над Черниговской областью. Об этом отчиталась в Facebook пресс-служба Оперативного командования "Север".

Военные обратили внимание, что за сутки в регионе семь раз объявляли воздушную и ракетную тревоги. Местные жители слышали звуки взрывов, но это были не "прилеты" вражеских ракет, а работа средств противовоздушной обороны. Бойцам ВСУ удалось сбить два вражеских БПЛА примерно в 15:30 и 17:00, оба рухнули в нескольких километрах от Чернигова. Предполагается, что сбитые аппараты принадлежат к семейству беспилотников "Орлан", которые армия России использует для ведения разведки, наблюдения и наведения артиллерии на украинские позиции.

[ + – ] ПВО сбила российский дрон в Черниговской области Фото: Facebook

Еще один дрон такого же типа защитники Украины поразили в Шосткинском районе Сумской области. Всего российские войска за день восемь раз обстреливали территорию Черниговской и Сумской областей.

Ранее писали, что ВСУ сбили редкий российский дрон "Картограф" в юго-восточной части Украины. Эта модель БПЛА напоминает "Орланы", но обладает более продвинутым оптическим модулем с 12 камерами. О характеристиках беспилотника известна мало, но он принадлежит к семейству многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".

В начале августа ВСУ захватили современный дрон ВС РФ "Орлан-30". По сравнению с "Орланом-10" БПЛА отличается большей грузоподъемностью, а также оборудован лучшим оборудованием.

В июле украинские военные сбили беспилотник "Орлан-10" под Изюмом ракетой "Стингер". Один из бойцов 93-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодний Яр" попал в беспилотник с расстояния около 3 км и лишил ВС РФ средства для наблюдения.