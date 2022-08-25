Збили два дрони армії РФ: військові пояснили вибухи під Черніговом

Передбачається, що українці позбавили супротивника ще двох розвідувальних БПЛА "Орлан".

У День Незалежності, 24 серпня, українські військові збили два російські безпілотники над Чернігівською областю. Про це прозвітувала у Facebook пресслужба Оперативного командування "Північ".

Військові звернули увагу, що за добу в регіоні сім разів оголошували повітряну та ракетну тривоги. Місцеві жителі чули звуки вибухів, але це були не "прильоти" ворожих ракет, а робота засобів протиповітряної оборони. Бійцям ЗСУ вдалося збити два ворожі БПЛА приблизно о 15:30 та 17:00, обидва впали за кілька кілометрів від Чернігова. Передбачається, що збиті апарати належать до сімейства безпілотників "Орлан", які армія Росії використовує для розвідки, спостереження і наведення артилерії на українські позиції.

[ + – ] ППО збила російський дрон у Чернігівській області Фото: Facebook

Ще один дрон такого ж типу захисники України уразили у Шосткінському районі Сумської області. Загалом російські війська за день вісім разів обстрілювали територію Чернігівської і Сумської областей.

Раніше писали, що ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Картограф" у південно-східній частині України. Ця модель БПЛА нагадує "Орлани", але має більш просунутий оптичний модуль з 12 камерами. Про характеристики безпілотника відомо мало, але він належить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро".

На початку серпня ЗСУ захопили сучасний дрон ЗС РФ "Орлан-30". Порівняно з "Орланом-10" БПЛА відрізняється більшою вантажопідйомністю, а також обладнаний найкращим обладнанням.

У липні українські військові збили безпілотник "Орлан-10" під Ізюмом ракетою "Стінгер". Один із бійців 93-ї Окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр" влучив у безпілотник із відстані приблизно 3 км і позбавив ЗС РФ засобу для спостереження.