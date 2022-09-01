Новая марка дронов выходит на глобальный рынок: на что способны БПЛА ideaForge

Компания ideaForge надеется заменить китайские БПЛА на рынке США своими SWITCH UAV и другими моделями.

Индийский производитель дронов ideaForge представит свои коммерческие модели на выставке UAV Expo в Лас-Вегасе, США, 7-8 сентября. Подробности сообщает портал DroneDJI.

На UAV Expo будут выставлены беспилотные аппараты более 225 организаций со всего мира. ideaForge желает использовать мероприятие как шанс выйти на американский рынок. Гендиректор Анкит Мехта утверждает, что компания в разных категориях представит несколько дронов, которые обладают большей дальностью и временем полета по сравнению с аналогами, при этом могут избегать препятствий.

К примеру, модель SWITCH UAV, предназначенная для полетов дальностью до 15 км, проведения разведки и наблюдения. Дрон с неподвижным крылом диной 2,6 м и четырьмя винтами может подниматься вертикально прямо с места, проводить в воздухе до 120 мин. и сопротивляться ветру со скоростью до 20 км/ч. Он оснащен камерой с разрешением 1280 x 720 пикселей и 25-кратным зумом, а также тепловизором с разрешением 640 x 480 пикселей.

Согласно сайту ideaForge, вместе с дроном поставляется ноутбук-кейс с дисплеем, который можно отсоединить и использовать как планшет, а также встроенным ПО для просмотра карт и трансляции видео. Для управления БПЛА производитель предлагает контроллер, похожий на обычный игровой геймпад. Кроме того, в комплекс входит специальная антенна для поддержки связи на большом расстоянии.

[ + – ] Комплект поставки БПЛА ideaForge Фото: Скриншот

"Мы с нетерпением ждем тестирования и оценки системы SWITCH UAV VTOL для различных приложений и вариантов использования", — прокомментировал президент ideaForge Дж. Т. Фон Лунен.

Еще одним ключевым коммерческим предложением для ideaForge будет соответствие требованиям NDAA SEC 848, что поможет компании заполнить вакуум растущего спроса на дроны, произведенные за пределами Китая.

Компания стремится привести свои продукты в соответствии с требованиями Акта США о регистрации национальной обороны на 2022 финансовый год, надеясь обеспечить в стране растущий спрос на БПЛА некитайского производства. Анкир Мехта отметил, что клиенты уже совершили с дронами ideaForgе более 260 тысяч миссий, при этом один аппарат вылетает каждые шесть минут в военных, государственных и коммерческих целях.

Стоит подчеркнуть, что ideaForge поддерживают такие известные компании как Qualcomm, Infosys, Celesta Capital и Florintree. Своими инвестициями они уже помогли производителю выйти за пределы Индии, чтобы обосноваться на рынках Омана, Нигерии и Бутана. С 2011 года производитель дронов также сотрудничает со специалистом по тепловизионным датчикам Teledyne FLIR.

Недавно стало известно, что США впервые отправят в Украину дроны ScanEagle. Они позволят ВСУ вести круглосуточную разведку и отслеживать маневры российских войск.

Писали также, что Тайвань передал Украине необычные дроны-минометы Revolver 860. Они могут нести в специальном барабане до восьми 60-мм мин, чтобы сбрасывать их на головы захватчиков.