Нова марка дронів виходить на глобальний ринок: на що здатні БПЛА ideaForge

Компанія ideaForge сподівається замінити китайські БПЛА на ринку США своїми SWITCH UAV та іншими моделями.

Індійський виробник дронів ideaForge представить свої комерційні моделі на виставці UAV Expo в Лас-Вегасі, що в США, 7-8 вересня. Подробиці повідомляє портал DroneDJI.

На UAV Expo виставлять безпілотні апарати понад 225 організацій із усього світу. ideaForge бажає використати захід як шанс вийти на американський ринок. Гендиректор Анкіт Мехта стверджує, що компанія в різних категоріях представить кілька дронів, які мають більшу дальність і час польоту в порівнянні з аналогами, при цьому можуть уникати перешкод.

Наприклад, модель SWITCH UAV призначена для польотів дальністю до 15 км, проведення розвідки та спостереження. Дрон із нерухомим крилом довжиною 2,6 м і чотирма гвинтами може підніматися вертикально прямо з місця, проводити в повітрі до 120 хв і чинити опір вітру зі швидкістю до 20 км/год. Він оснащений камерою з роздільною здатністю 1280 x 720 пікселів і 25-кратним зумом, а також тепловізором із роздільною здатністю 640 x 480 пікселів.

Згідно із сайтом ideaForge, разом із дроном постачають ноутбук-кейс із дисплеєм, який можна від'єднати й використовувати як планшет, а також вбудованим ПЗ для перегляду карт і трансляції відео. Для управління БПЛА виробник пропонує контролер, схожий на звичайний ігровий геймпад. Крім того, до комплексу входить спеціальна антена для підтримки зв'язку на великій відстані.

[ + – ] Комплект постачання БПЛА ideaForge Фото: Скриншот

"Ми з нетерпінням чекаємо на тестування й оцінку системи SWITCH UAV VTOL для різних додатків і варіантів використання", — прокоментував президент ideaForge Дж. Т. Фон Лунен.

Ще однією ключовою комерційною пропозицією для ideaForge буде відповідність вимогам NDAA SEC 848, що допоможе компанії заповнити вакуум попиту, що росте, на дрони, вироблені за межами Китаю.

Компанія прагне привести свої продукти відповідно до вимог Акту США щодо реєстрації національної оборони на 2022 фінансовий рік, сподіваючись забезпечити в країні зростання попиту на БПЛА некитайського виробництва. Анкір Мехта зазначив, що клієнти вже зробили з дронами ideaForgе понад 260 тисяч місій, при цьому один апарат вилітає кожні шість хвилин у військових, державних і комерційних цілях.

Варто підкреслити, що ideaForge підтримують такі відомі компанії як Qualcomm, Infosys, Celesta Capital і Florintree. Своїми інвестиціями вони вже допомогли виробнику вийти за межі Індії, щоб влаштуватися на ринках Оману, Нігерії та Бутану. З 2011 року виробник дронів також співпрацює зі спеціалістом із тепловізійних датчиків Teledyne FLIR.

Нещодавно стало відомо, що США вперше відправлять в Україну дрони ScanEagle. Вони дозволять ЗСУ вести цілодобову розвідку та відстежувати маневри російських військ.

Писали також, що Тайвань передав Україні незвичайні дрони-міномети Revolver 860. Вони можуть нести в спеціальному барабані до восьми 60-мм мін, щоб скидати їх на голови загарбників.