Немецкая компания SAP решила продавать России дефицитную технику

Одним из покупателей может стать крупнейший российский интернет-провайдер "Ростелеком", инфраструктура которого сильно пострадала из-за санкций.

Известная немецкая компания SAP решила продать в России вычислительное оборудование из своих дата-центров. Об этом российскому сайту "КоммерсантЪ" стало известно от источников на рынке облачных сервисов.

SAP предоставляет системы для управления ресурсами предприятий, компания является одним из крупнейших игроков на мировом рынке в этой отрасли, а в РФ занимает долю около 60%. После начала вторжения в Украину она свернула работу в РФ, хотя продолжила поддерживать своих клиентов, а в июне заявила, что полностью уйдет из страны-агрессора. Судя по словам источников, SAP действительно покинет рынок России, вот только сначала обеспечит российские предприятия техникой, в которой они сейчас очень нуждаются из-за санкционных ограничений.

Уходя из РФ, компания планирует продать 3,5 тысяч единиц оборудования, которые установлены в ее центрах обработки данных: серверах, коммутаторах, системах хранения. По информации СМИ, балансовая стоимость техники составляет €50 млн или 3 млрд рублей, а рыночную оценивают в 1,4 млрд рублей. Один из источников утверждает, что устройствами заинтересовался крупнейший российский провайдер цифровых услуг и Интернета "Ростелеком".

Стоит отметить, что "Ростелеком" и SAP связывают давние партнерские отношения. В 2014 году российский провайдер предоставил немецкой компании свою инфраструктуру в Москве для создания первого центра обработки данных для облачных сервисов, а в 2016 году они заключили договор о продвижении облачных решений. Теперь же "Ростелеком" очень нужна вычислительная техника, ведь в июне он заморозил развитие ЦОД в регионах РФ по причине дефицита оборудования.

Президент ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев считает, что SAP сможет найти покупателя на свою технику в России, но только если предложит хорошую скидку. По его словам, речь идет не о готовых решениях, а о наборе оборудования, которое еще нужно привести в порядок. К тому же, срок службы устройств для ЦОД обычно составляет порядка пяти лет, и неизвестно, сколько они проработали на SAP.

Президент компании Zelax Сергей Сухман предполагает, что "Ростелеком" действительно мог заинтересоваться оборудованием, стремясь поскорее "закрыть дыры в инфраструктуре". В другом случае техника SAP скорее привлечет предприятия, занимающиеся перепродажей подержанной техники.

Ранее писали, что в России начались большие проблемы с закупкой IT-оборудования. В частности, закупки серверов сократились в четыре раза по сравнению с довоенным временем.

Сообщали также, что Россия охотится за микрочипами, которые могут повлиять на результат войны в Украине. Россияне испытывают острую нехватку комплектующих, необходимых для производства высокоточного вооружения.