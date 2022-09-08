Німецька компанія SAP вирішила продавати Росії дефіцитну техніку

Одним із покупців може стати найбільший російський інтернет-провайдер "Ростелеком", інфраструктура якого сильно постраждала через санкції.

Відома німецька компанія SAP вирішила продати в Росії обчислювальне обладнання зі своїх дата-центрів. Про це російському сайту "КоммерсантЪ" стало відомо від джерел на ринку хмарних сервісів.

SAP надає системи для управління ресурсами підприємств, компанія є одним із найбільших гравців на світовому ринку в цій галузі, а в РФ займає частку приблизно 60%. Після початку вторгнення в Україну вона згорнула роботу в РФ, хоча продовжила підтримувати своїх клієнтів, а в червні заявила, що повністю піде з країни-агресора. Судячи зі слів джерел, SAP дійсно залишить ринок Росії, ось тільки спочатку забезпечить російські підприємства технікою, якої вони зараз дуже потребують через санкційні обмеження.

Ідучи з РФ, компанія планує продати 3,5 тисячі одиниць обладнання, які встановлені в її центрах обробки даних: серверах, комутаторах, системах зберігання. За інформацією ЗМІ, балансова вартість техніки становить €50 млн або 3 млрд рублів, а ринкову оцінюють в 1,4 млрд рублів. Одне з джерел стверджує, що пристроями зацікавився найбільший російський провайдер цифрових послуг та інтернету "Ростелеком".

Варто зазначити, що "Ростелеком" та SAP пов'язують давні партнерські відносини. У 2014 році російський провайдер надав німецькій компанії свою інфраструктуру в Москві для створення першого центру обробки даних для хмарних сервісів, а у 2016 році вони уклали договір про просування хмарних рішень. Тепер "Ростелеком" дуже потрібна обчислювальна техніка, адже в червні він заморозив розвиток ЦОД у регіонах РФ через дефіцит обладнання.

Президент асоціації учасників галузі ЦОД Ігор Дорофєєв вважає, що SAP зможе знайти покупця на свою техніку в Росії, але якщо запропонує хорошу знижку. За його словами, йдеться не про готові рішення, а про набір обладнання, яке ще потрібно упорядкувати. До того ж, термін служби пристроїв для ЦОД зазвичай становить приблизно п'ять років, і невідомо скільки вони пропрацювали на SAP.

Президент компанії Zelax Сергій Сухман припускає, що "Ростелеком" справді міг зацікавитися обладнанням, прагнучи якнайшвидше "закрити дірки в інфраструктурі". В іншому випадку техніка SAP швидше залучить підприємства, що займаються перепродажем підтриманої техніки.

Раніше писали, що в Росії почалися великі проблеми із закупівлею IT-обладнання. Зокрема, закупівлі серверів скоротилися вчетверо порівняно з довоєнним часом.

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